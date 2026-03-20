Agencias

Los países del golfo Pérsico continúan haciendo frente a bombardeos iraníes

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Un día después de que doce países árabes o de mayoría musulmana reiteraran su condena contra los ataques iraníes en Oriente Próximo, grupo en el que se encuentran los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (conocido como CCG) a excepción de Omán, los ataques contra estos no han cesado y las defensas aéreas de varios de ellos han permanecido activas durante la noche y la madrugada de este viernes, trabajando para interceptar proyectiles iraníes.

Ha sido este el caso, en especial, de Arabia Saudí, cuyo Ministerio de Defensa ha ido comunicando en redes sociales y de manera intermitente las interceptaciones de hasta 27 drones intercaladas en las últimas ocho horas.

Por su parte, la cartera de Defensa de Emiratos Árabes Unidos y el Ejército de Kuwait, no han dado cifras de interceptaciones, si bien han confirmado también a través de redes la actividad de sus defensas aéreas para responder a la entrada de misiles y drones en su espacio aéreo. Al tiempo, han asegurado que los ruidos de explosiones que los ciudadanos hayan podido percibir mientras tanto provienen de interceptaciones de los citados sistemas.

En Kuwait, con todo, sí se ha conocido un incendio en la refinería de Mina al Ahmadi, perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Kuwait, que ha señalado que estas instalaciones han sido "objeto de varios ataques hostiles con drones al amanecer" de este viernes, lo que ha provocado "un incendio en algunas de sus unidades".

"Las estimaciones iniciales indican que no ha habido víctimas mortales como consecuencia de estos ataques", ha afirmado la compañía, apuntando que "los equipos de Bomberos y Emergencias han comenzado de inmediato a sofocar el incendio y se han cerrado varias unidades de la refinería, adoptándose todos los procedimientos y medidas necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores".

Simultáneamente, el Ministerio de Interior de Bahréin ha informado, apenas dos horas después de urgir a sus ciudadanos a acudir a un lugar seguro tras la activación de las sirenas, de que "como consecuencia de la agresión iraní, se ha producido un incendio en el almacén de una empresa tras la caída de metralla". Con todo, la cartera ha agregado que "la Defensa Civil ha controlado el fuego sin que se hayan registrado heridos".

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