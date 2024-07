Kadioglu: "Tenemos mucha pasión, jugamos con el corazón y lo pondremos muy difícil"

Düsseldorf (Alemania), 5 jul (EFE).- Ferdi Kadiogli, lateral derecho de la selección de Turquía nacido en la ciudad neerlandesa de Arnhem, expresó este viernes la condición de partido "especial" en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Países Bajos, destacó la capacidad de Cody Gakpo y remarcó que su conjunto tiene "mucha pasión", juega "con el corazón" y se lo pondrá "muy difícil" a su adversario.

"Será un partido muy especial para mí. Mi madre es holandesa, mi padre es turco, por lo que será un partido muy especial para mi familia", explicó el jugador en rueda de prensa en Berlín, en la víspera del encuentro en el estadio Olímpico de la capital alemana.

"Tomé la decisión hace dos años de jugar en la selección turca y me alegro de estar aquí ahora", añadió Kadioglu, que disputó 55 partidos en las categorías inferiores del conjunto 'oranje'.

"He recibido un montón de mensajes de mi familia y amigos que me apoyarán este sábado, así que será un partido muy bonito", insistió el lateral, que advirtió de las cualidades de Cody Gakpo, con el que jugó en el pasado: "Está jugando muy bien. He jugado con él. Sé de lo que es capaz. La selección neerlandesa es muy fuerte. Pero tenemos mucha pasión, jugamos con el corazón y se lo pondremos muy difícil". EFE

