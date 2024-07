Madrid aprueba su plan especial para usos deportivos en Ifema que hará posible la llegada de la Fórmula 1

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves, inicialmente, el Plan Especial de Definición de Redes en el parque Ferial Juan Carlos I y su entorno para usos deportivos que hará posible la celebración de la Fórmula 1. La iniciativa, promovida por Ifema Madrid, busca adaptar la regulación de este ámbito al incremento de su actividad y a la mejor implantación de usos deportivos. En concreto, el plan especial ratificado por el Ejecutivo municipal incrementa la edificabilidad en estos terrenos, perfecciona la posibilidad de eventos deportivos como el futuro premio de Fórmula 1, ajusta el suelo destinado a plazas de aparcamiento y resuelve el cambio de trazado de la vía pecuaria de Los Leñeros, según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz. El plan especial, impulsado por el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, afecta a un ámbito de 1.157.735 metros cuadrados ubicado en el distrito de Barajas. Casi 20 años después de la aprobación, en 2005, de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (MPG) que regula este enclave de la ciudad. Esta iniciativa establece las determinaciones urbanísticas necesarias para aumentar los usos propios y que convivan con las distintas redes públicas ya existentes en el área (zonas verdes, vía pecuaria y recinto ferial). Ifema Madrid logrará así perfeccionar la posibilidad de usos deportivos, junto con el uso principal de las ferias y los congresos con otros eventos, cuyo desarrollo sería difícil de albergar en otros puntos de la ciudad. Con ello, la Institución Feria de Madrid apuesta, tal y como subraya la memoria del plan, por la estrategia puesta en marcha con éxito en otros recintos similares como la Fira Barcelona, RAI Amsterdam, Las Vegas Convention Center, Excel London y Bella Copenhagen. En primer lugar, la reconfiguración del ámbito aprobada establece las condiciones que harán posible el aumento del 4% de la edificabilidad previsto en 2005, que supone una superficie edificable de 13.600 metros cuadrados. De esta manera, la edificabilidad pasará de los actuales 340.000 a un total de 353.600 metros cuadrados. Para destinar nuevos espacios a la edificación, se proponen varias modificaciones: la regularización y ampliación de la manzana central mediante la inclusión de los actuales viarios de penetración y servicio entre pabellones; la calificación expresa como Dotacional de Servicios Colectivos, clase de Servicios Públicos, de la superficie actualmente ocupada por el aparcamiento de camiones, y la ampliación de la superficie del área ya calificada como Servicios Públicos, ubicada en el extremo suroeste del recinto. Por otra parte, el plan especial propone la concentración de las áreas ajardinadas que actualmente conforman pequeños espacios residuales para crear zonas de mayor tamaño, con la intención de mejorar su funcionalidad. PREMIO DE F1: FLEXIBILIZACIÓN DE ESPACIOS Y ZONAS AJARDINAS El segundo objetivo del plan especial es regular la posibilidad de realizar eventos deportivos tanto al aire libre como dentro del recinto, de carácter singular y temporal. Entre estas actividades, destaca el Gran Premio de España de Fórmula 1, cuyo desarrollo e implantación está previsto que se produzca a partir de 2026. El proyecto afecta tanto al recinto actual de Ifema Madrid como a la ampliación prevista al norte de la M-11. En este sentido, la iniciativa establece el reajuste de la zonificación interna para hacer posible la implantación del circuito. Se flexibiliza el uso de los espacios libres y, dentro de ellos, se definen unas áreas denominadas 'LA-RS' que se corresponden con dos franjas de terrenos (una al norte del ámbito y otra en la esquina suroeste). En estos espacios, que se utilizarán de forma temporal para el circuito de carreras, se diseñará un ajardinamiento permanente al menos en un 40% de su superficie, pudiendo disponer de ajardinamiento temporal el resto de la superficie cuando no se esté desarrollando el premio de Fórmula 1 u otro evento. El anteproyecto técnico del circuito y sus instalaciones comprenden un trazado de 5,474 km de longitud que se extiende más allá del ámbito del plan especial. Discurrirá en parte por los viales del recinto actual, otra parte por los de la futura ampliación en la parcela de Valdebebas y en parte de la vía pública. Se tratará de una actividad temporal reducida a unas semanas en el conjunto de la programación de Ifema Madrid Madrid. AJUSTE DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Con la aprobación de esta iniciativa, se adapta la delimitación del ámbito del recinto ferial para dar cumplimiento al traslado de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros, requerido por la Comunidad de Madrid. Su trazado actual discurre por el interior del recinto ferial y su trazado alternativo, previsto en la MPG de 2005, no se había llegado a concretar. La configuración propuesta en el plan especial se ajusta a los requerimientos de la legislación de vías pecuarias. Tendrá, además, continuidad con vías pecuarias existentes en el entorno y otros espacios libres y zonas verdes. Para poder consolidar estos tres objetivos, se propone ajustar el suelo destinado a plazas de aparcamiento y, de esta manera, hacer posible la implantación de las actividades previstas. Actualmente, el recinto ferial cuenta con un total de 9.712 plazas de aparcamiento y pasará a tener 8.360. La memoria del plan especial señala que la dotación de plazas de aparcamiento cumple con amplio margen el rango más elevado previsto en la legislación: las 8.360 plazas que finalmente se proponen superan la ratio de 1,5 plazas por cada 100 metros construidos, ya que suponen alcanzar una ratio de 2,36 plazas. Como consecuencia de la nueva ordenación, en lo que concierne a los aparcamientos, se suprime la zona ubicada al oeste de los pabellones que corresponde a los parkings blanco y azul. El aparcamiento de camiones situado en área azul se traslada a los módulos del aparcamiento verde. Esto implica que se mantiene el acceso de estos vehículos al recinto y, por tanto, no hay afección significativa a la movilidad interior.

