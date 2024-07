Toni Kroos, sin "ningún tipo de nostalgia" ante España por su posible último partido en activo

El futbolista alemán Toni Kroos ha negado tener "ningún tipo de nostalgia" de cara al partido de su selección frente a la española en los cuartos de final de la Eurocopa masculina, programado para el próximo viernes (18.00 horas), y que podría significar su retirada definitiva de los terrenos de juego en caso de derrota germana. "No espero que sea mi último partido", comentó Kroos este miércoles en rueda de prensa desde el campo base de la selección alemana en la ciudad de Herzogenaurach. "Nos hemos fijado el objetivo de ganar el torneo", apostilló el centrocampista del Real Madrid. En este sentido, negó sentir "ningún tipo de nostalgia" respecto al que será su partido internacional número 114 e insistió en que llegar a cuartos de final todavía no es una ventaja. Sin embargo, valoró el éxito de haber alcanzado dicha ronda, porque antes del torneo como anfitriones había incertidumbre en torno a 'Die Mannschaft'. "Antes había grandes dudas por parte de todos. Hemos alcanzado un objetivo mínimo concreto, ya no se puede hablar de desastre", afirmó Kroos, en cuyo amplio palmarés falta la Eurocopa. "Nos veo preparados porque tenemos una creencia diferente", dijo, sabiendo por experiencia propia que hay que "sentir y vivir" momentos como los del viernes. El aún madridista elogió al culé Lamine Yamal, pero destacó su inexperiencia en estas lides. "Es un jugador que no ha disputado tantos cuartos de final. Queremos ser un rival diferente a los anteriores de España. Queremos enfrentarnos bien a él para que no pueda jugar como lo ha hecho hasta ahora", argumentó sobre el jovencísimo extremo español. También respondió a su excompañero merengue Joselu Mato, que en otra rueda de prensa abogó amistosamente por "retirar" ya a Kroos. "Puedo entenderlo. Pero tenemos mucho enfrente y una buena oportunidad", indicó. "Haré todo lo posible para que eso no se haga realidad", aludió finalmente el jugador teutón sobre el deseo de Joselu.

