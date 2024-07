Sumar pide al Gobierno explicaciones por la última gira del Rey, al que critica afán "belicista" y anuncios militares

Sumar ha pedido al Gobierno explicaciones por la visita del Rey Felipe VI a los países bálticos, al entender que su discurso fue "belicista" y anunció medidas de política militar como el envío a Estonia de una batería antimisiles. También requiere que el Ejecutivo aclare por qué razón ningún ministro acompañó al monarca durante este viaje salvo el último día, a pesar de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no tenía actividad oficial el domingo 23 de junio. Así lo trasladan los diputados del grupo plurinacional Enrique Santiago (IU) y Félix Alonso (en la cuota de los 'comunes') mediante una serie de preguntas parlamentarias sobre la gira del monarca que se prolongó del 23 al 25 de junio, que incluyó visita a tropas españolas desplazadas en la zona. Los dos parlamentarios inciden en que Felipe VI acometió el grueso de este viaje a los países bálticos sin estar acompañado por miembros del Ejecutivo, aunque el protocolo marca que esté acompañado por el "ministro de jornada" y la Carta Magna pauta que los actos del Rey deben estar refrendados por el Ejecutivo. Tras incidir en que el último día de la visita Robles se unió al monarca mientras visitaba Estonia, Santiago y Alonso llaman la atención de que sigue siendo un hecho "muy remarcable" que Felipe VI no estuviera acompañado por ningún ministro pese a esa adición de "última hora" de la titular de Defensa. Aparte, aluden a las declaraciones del Rey afirmaba el apoyo de España como "aliado" en la OTAN, ahondaba en "promover estabilidad y prosperidad" frente a la amenaza rusa y subrayaba que la "cooperación" militar es "imperativa" en el contexto de "incertidumbre global". Pero sobre todo subrayan en sus preguntas que el Rey confirmó despliegue de una batería antimisiles en Estonia en el marco de la OTAN a partir del próximo septiembre, por un periodo de cuatro meses y apoyada por un centenar de militares, con el "fin de repeler un eventual ataque de Rusia contra el país báltico". En concreto, citan la previsión del escudo modelo Nasams (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Al hilo, remarcan que ya se desblegó en Estonia una batería antiaérea en abril de 2023, que se prorrogó hasta final de año, y que España (también en Estonia) cuenta con 650 soldados del Ejército de Tierra, con tanques Leopard y blindados tipo Pizarro, así como un contingente de 190 militares en Lituania, con ocho cazas F-18 y un avión de transporte A400M en el marco de la llamada Policía Aérea del Báltico (BAP). LAS PALABRAS DEL REY "NO AYUDAN" A LOGRAR DISTENSIÓN Para los dos diputados de Sumar el momento actual requiere que los responsables institucionales llamen a la "distensión y la desescalada armamentística" como prioridad, por lo critican que las declaraciones del monarca "no ayudan para alcanzar esos objetivos de paz y distensión". De esta forma, demandan al Ejecutivo que explique la razón de la ausencia de ministros en la gira del Rey salvo el último día y si comparte las declaraciones "belicistas" y en favor del "refuerzo de la OTAN" que, a su juicio, lanzó Felipe VI durante el viaje. Asimismo, reclaman explicaciones sobre en qué acuerdo de Gobierno se basa el monarca para hacer el anuncio de envío a Estonia de una batería antimisiles, así como el coste de la medida, y en qué informe se basa el Rey para "entender que existe un riesgo de ataque militar a las repúblicas bálticas".

