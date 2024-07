Mauritania limita el acceso a Internet en plenas protestas por los resultados de las presidenciales

Las autoridades de Mauritania han limitado este martes el acceso a Internet a través de los teléfonos móviles, en el marco de las protestas desatadas tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el sábado, que dan la victoria al actual mandatario, Mohamed Uld Ghazuani. Según las informaciones recogidas por el diario mauritano 'Essirage', el corte ha llegado después de las manifestaciones registradas durante la jornada del lunes en varias zonas del país africano tras el rechazo de los resultados por parte del principal candidato opositor, el activista antiesclavitud Biram Dah Abeid. El opositor, que se hizo con el 22 por ciento de los votos, por el 56,12 por ciento recabado por el presidente, denunció el domingo un fraude y pidió a sus seguidores que se manifestaran. Durante la jornada del lunes hubo protestas en Nuadibú, Zuérat y Rosso, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. Por su parte, el presidente mauritano ha asegurado que la población "le ha renovado su preciosa confianza" en las urnas y ha expresado su agradecimiento a los que han apoyado su candidatura, "a la espera de que el Tribunal Constitucional valide los resultados provisionales". "Me comprometo a ser presidente para todos los mauritanos, sin excepción o discriminación, y ha mantener una política de mano tendida para una concertación, diálogo y asociación con todos los actores políticos, incluidos los que han concurrido a las presidenciales de 2024, con el objetivo de servir al interés superior de la nación", ha dicho. En este sentido, ha pedido "respetar las reglas del juego limpio" y ha reclamado a sus seguidores, que participan en "marchas espontáneas" para celebrar los resultados", que "respeten a los ciudadanos que han votado a otros candidatos y tengan en cuenta sus sentimientos, como hermanos de la patria, dado que esta diferencia en la votación no arruina la cordialidad", según el portal mauritano de noticias Cridem. Mauritania celebró el sábado unas elecciones presidenciales en las que un total de seis candidatos --incluido Dah Abeid, que ya denunció fraude en 2019 tras quedar también en segunda posición-- intentaron derrotar a Uld Ghazuani, cuyo partido se impuso ampliamente en las parlamentarias celebradas en 2023, cuando se hizo con la mayoría absoluta del órgano legislativo. Las elecciones son consideradas clave para consolidar el proceso democrático en Mauritania, un país mayoritariamente desértico con cerca de cinco millones de personas --lo que lo convierte en uno de los que tienen menor densidad de población del mundo-- que vivió su primera transferencia política de poder en 2019 tras una sucesión de golpes de Estado entre 1978 y 2008, especialmente ante la creciente amenaza de la expansión del yihadismo en el Sahel, que hasta ahora no ha afectado a territorio mauritano desde 2011.

