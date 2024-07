Biden asegura que la decisión del Supremo de avalar la inmunidad parcial de Trump "socava el Estado de derecho"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo del país de avalar la inmunidad parcial de Donald Trump durante su estancia en la Casa Blanca "socava el Estado de derecho" y sienta un "peligroso precedente" por quitar los límites a lo que un mandatario puede hacer durante su mandato al frente del país. "Esta decisión de hoy ha continuado el ataque del Tribunal en los últimos años a una amplia gama de principios legales establecidos desde hace mucho tiempo en nuestra nación, desde quitar el derecho de la mujer a elegir (en referencia al aborto), a la decisión de hoy que socava el Estado de derecho de esta nación", ha expresado Biden durante una breve discurso ante los medios de comunicación. En ese sentido, ha destacado que Estados Unidos fue fundado bajo el principio de que "todos son iguales ante la ley", incluido el propio presidente, y que la decisión del Supremo lo "ha cambiado por completo". "A efectos prácticos, la decisión de hoy significa que prácticamente no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo, y es un precedente peligroso, porque el poder de la oficina ya no estará limitado por la ley, ni siquiera por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los únicos límites serán autoimpuestos por el presidente", ha añadido. Biden ha asegurado que ahora es la población estadounidense la que tendrá que "emitir un juicio" en las elecciones de noviembre sobre Trump y su implicación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 para decidir si le "incapacita" para ocupar la Presidencia del país. "Ahora el pueblo estadounidense tendrá que hacer lo que el Tribunal debería haber estado dispuesto a hacer, pero que no hará. (...) El pueblo estadounidense debe decidir si es aceptable que Trump recurra a la violencia para preservar su poder. Tal vez lo más importante es que el pueblo estadounidense debe decidir si quiere confiar una vez más la Presidencia a Donald Trump, sabiendo ahora que estará más envalentonado para hacer lo que le plazca cuando quiera hacerlo", ha expresado el mandatario. También ha criticado la decisión del Supremo por impedir a la población "saber la verdad" sobre lo ocurrido aquel 6 de enero, y es que cree que ahora es "muy improbable" obtener una respuesta sobre ello. "Sé que respetaré los límites de los poderes presidenciales que tengo desde hace tres años y medio, pero cualquier presidente, incluido Donald Trump, será ahora libre de ignorar la ley. Estoy de acuerdo con la disidencia de hoy de la magistrada (Sonia) Sotomayor. Ella dijo que, en cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley", ha agregado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha avalado este lunes que el expresidente Donald Trump contaba con cierta inmunidad durante su tiempo al frente de la Casa Blanca y dilata el proceso penal ante la Justicia por los cargos presentados contra el magnate neoyorquino por tratar supuestamente de revertir los resultados electorales tras las elecciones de noviembre de 2020 en las que perdió frente Biden. La corte ha dictaminado así que Trump goza, efectivamente, de la inmunidad reservada en Estados Unidos al presidente durante los actos oficiales, si bien apunta a que no todos los actos en los que participó el exmandatario pueden ser calificados de esta forma, por lo que descarta la tan ansiada inmunidad total solicitada por Trump para evitar ser juzgado justo antes de que se celebren las elecciones de noviembre. El fallo supone un espaldarazo para Trump, que lo ha calificado como "una gran victoria para la Constitución y la democracia" en plena campaña electoral para hacerse nuevamente con la Presidencia en próximos comicios. "Orgulloso de ser estadounidense", ha proclamado en redes sociales. Así, la Justicia estadounidense concede a los tribunales de menor instancia la posibilidad de resolver por su cuenta en qué casos Trump se encontraba en pleno desempeño de sus funciones como presidente y cuándo estos casos eran puramente personales y se escapaban del oficialismo --y por tanto no quedan protegidos por esta inmunidad parcial--.

