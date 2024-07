Un militar israelí muerto por la explosión de una bomba en Cisjordania

Un militar israelí ha muerto y otro ha resultado herido grave este lunes por la mañana por la explosión de una bomba en el campo de refugiados de Nur Shams, en Cisjordania. El fallecido ha sido identificado como el sargento de primera en la reserva Yehuda Geto, de 22 años, que se desempeñaba como conductor y era originario de Pardes Hanna-Karkur, según un comunicado militar difundido en la noche del lunes. Los dos militares estaban dentro de un vehículo blindado de transporte de tropas Panther --un camión blindado-- que conducía Geto. El militar herido es un mando de la unidad de operaciones especiales Duvdevan, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. El vehículo estaba parado en una zona donde no se esperaba la presencia de explosivos. Militares de la unidad Duvdevan habían bajado del vehículo para una operación a pie cuando ocurrió la gran explosión. El vehículo quedó inutilizado y tuvo que ser remolcado fuera de la zona. Las Fuerzas Armadas israelíes creen que la bomba era casera y que empleó decenas de kilos de explosivos. Durante la maniobra de extracción se intentó un ataque con un dron contra un grupo de milicianos armados que había en la zona, pero el proyectil no explosionó. Varios individuos intentaron hacerse con el proyectil, que entonces sí detonó y mató a una mujer que estaba cerca, según la investigación militar israelí. Por otra parte, el comando Duvdevan mató a un palestino que intentó disparar contra las fuerzas israelíes. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado dos personas fallecidas en Nur Shams, una mujer y un menor de edad. Hace unos días en Yenin un militar murió y 16 más resultaron heridos en un ataque similar cuando miembros de Yihad Islámica detonaron explosivos al paso de vehículos militares durante una incursión.

