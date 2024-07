Perú, Bolivia, Chile y Paraguay; la Copa América reprodujo mal momento en eliminatorias

Óscar González

Houston (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Llegaron a Estados Unidos con la idea de sacarse las malas sensaciones que tuvieron en el comienzo de las eliminatorias, pero la Copa América no ha hecho sino confirmar por qué ocupan la zona baja de las clasificación al Mundial 2026. Perú, Bolivia, Chile y Paraguay tienen deberes por delante si no quieren suspender los exámenes de septiembre.

Con procesos que no llegan al año, en el mejor de los casos, como el de Daniel Garnero con Paraguay o Antonio Carlos Zago con Bolivia, las cuatro selecciones no dieron el paso adelante que esperaban tras acumular más sesiones de trabajo.

"Esta Copa América sirvió y mucho y espero que se vea en septiembre", afirmó Jorge Fossati, tras perder con Argentina, en el tercer partido.

El uruguayo pidió un acto de fe, porque tiene mejores sensaciones que números. Perú se fue de la Copa América sin haber marcado. Empató con Chile y perdió con Canadá (0-1) y Argentina (0-2).

Fossati aseguró que la imagen dada ante Argentina, cuando tenía que ganar y no se acercó al área rival hasta mediado el segundo tiempo, estuvo condicionada por el desgaste que hizo el conjunto frente a Canadá, cuando jugó más de 40 minutos con uno menos por la expulsión de Miguel Araujo. Y rescata cosas positivas de los dos primeros partidos.

Con dos meses por delante y solo dos puntos después de seis jornadas en las eliminatorias, la bicolor está obligada a reaccionar en septiembre, cuando recibirá a Colombia y visitará a Ecuador. "Una cosa es estar triste, otra bajar los brazos. Eso no entra en los planes", afirmó Fossati a su llegada a Lima

La selección boliviana lleva 61 años recordando la conquista del Sudamericano y 30 añorando participar en una Copa del Mundo. Su paso por la Copa América no ha hecho sino refrendar que el problema va más allá de elegir un entrenador u otro.

"Necesitamos también que el Gobierno ayude, que ponga centros de alto rendimiento a disposición con gimnasios y profesores 'top' que ayuden físicamente. Estos centros deben de estar "a disposición no sólo de los futbolistas, sino de todos los deportistas". El arquero Carlos Lampe fue contundente al explicar las carencias de La Verde respecto a las selecciones de las zona.

A Bolivia no le alcanzó con contratar al brasileño Antonio Carlos Zago, campeón de la Copa América como jugador en 1999 y segundo técnico brasileño en el banquillo tras Danilo Alvim, con quien se coronó en el 63. Tras dos partidos, La Verde estaba eliminada (solo un milagro en forma de goleadas lo evitará esta noche).

Con 3 puntos en las eliminatorias, en septiembre recibe a Venezuela y se juega buena parte de sus opciones contra Chile, como local.

La selección chilena fue más noticia por las reclamaciones que por su juego.

El técnico Ricardo Gareca criticó la cancha en el empate sin goles frente a Perú. "Seca y estrecha", dijo. Y la delegación chilena elevó una queja formal por el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en el último partido con Canadá.

Pero, al margen de polémicas, su juego no fue el esperado y se fue de Estados Unidos sin haber marcado en tres partidos.

A su llegada a Santiago, Gareca hizo autocrítica. "Tenía mejores expectativas futbolísticamente. No fue lo que fuimos a buscar, fuimos a buscar la clasificación y no se dio", admitió.

Chile visita a Argentina, el 5 de septiembre, y recibe a Bolivia, cinco días después.

Paraguay: "Cuando no te sale, no te sale"

El argentino Daniel Garnero lleva 9 meses en el cargo, pero a Paraguay le está costando remontar con dos victorias (una en las eliminatorias) en sus primeros 9 partidos.

Su defensa en Estados Unidos ha sido de cristal, encajando seis goles en dos partidos. "No estamos en el mejor momento, eso sin ninguna duda. Cuando no te sale, no te sale", admitió Garnero, que avivó la polémica sobre la actitud en el campo de Vinicius.

En septiembre, la Albirroja tendrá un difícil calendario,con enfrentamientos contra Uruguay y Brasil. EFE

