El presidente de Bulgaria encarga al partido de Borisov formar gobierno para evitar nuevas elecciones

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha dado este lunes el encargo de formar gobierno al expresidente del Parlamento Rosen Zhelyazkov, propuesto por el partido derechista Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), vencedor de las pasadas elecciones, las sextas en apenas tres años, si bien la oposición ya ha adelantado que es bastante improbable que logre tener éxito. "Es una gran responsabilidad", ha trasladado Radev a Zhelyazkov, quien ha presentado un gabinete en el que repiten ministros como los actuales del Interior y Defensa, Kalin Stoyanov y Atanas Zapryanov, respectivamente y figuras de GERB, como el exministro de Exteriores Daniel Mitov, quien asumiría esta cartera de nuevo. El ex primer ministro búlgaro y líder de GERB, Boiko Borisov, ha señalado que existe consenso en considerar que sería negativo volver a ir a elecciones por lo que ha pedido a la oposición de Seguimos el Cambio-Bulgaria Democrática --tercera fuerza en las elecciones-- que apoye esta propuesta. Borisov ha destacado que dentro de este nuevo gabinete presentado hay varios ministros que han venido haciendo un "buen trabajo" en el actual ejecutivo interino y ha prometido que serán "un gobierno que puede compartir responsabilidades". En ese sentido, ha dejado la puerta abierta a negociar posibles modificaciones del gabinete una vez sea aprobado, si bien ha insistido en la necesidad de que salga adelante para poder aprobar los presupuestos y los planes de recuperación, según informa el portal búlgaro de noticias The Sofia Globe. Borisov, que dirigió tres gobiernos durante más de una década hasta 2021, se impuso en las últimas elecciones de junio --si bien sin la mayoría necesaria para gobernar en solitario--, convocadas ante la imposibilidad de formar gobierno tras los comicios de abril de 2023. Bulgaria está sumida en una crisis política desde hace años que ha obstaculizado sus esfuerzos por entrar en la zona euro y retrasado miles de millones de euros en fondos de recuperación de la Unión Europea. Es probable que Zhelyazkov cuente con el apoyo del populista Movimiento por los Derechos y Libertades (DPS), quien se convirtió contra pronóstico en la segunda fuerza de la Asamblea Nacional tras las elecciones, si bien sería insuficiente. Si finalmente el gabinete de Zhelyazkov no obtiene la aprobación necesaria, Radev dará al DPS la misión de formar gobierno, siendo esta la penúltima oportunidad para hacerlo antes de convocar elecciones para otoño de este año.

