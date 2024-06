Israel avisa a Hezbolá que atacará "a plena potencia" si no retira a sus milicias del sur de Líbano

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha avisado a última hora de este sábado por partida doble a Irán que atacará a Hezbolá "a plena potencia" si la milicia chií no se retira del sur de Líbano y ha asegurado directamente a Teherán de que será "destruido" si persiste en sus amenazas. Katz ha respondido en estos términos a una declaración de la misión de Irán ante Naciones Unidas en la que aseguraba que, si Israel iniciaba una "agresión militar integral" contra Líbano, "todas las opciones, incluida la plena participación del eje de la resistencia, estarían sobre la mesa". Katz no se ha andado con rodeos y ha enviado a través de la red social X una "nítida" respuesta a Teherán. "Si Hezbolá no cesa el fuego y se retira del sur de Líbano, actuaremos contra ellos a plena potencia hasta que se restablezca la seguridad y los residentes puedan regresar a sus hogares", ha hecho saber. Después, ha advertido a Teherán de que "un régimen que amenaza con destruir merece ser destruido", en un cruce de declaraciones tiene lugar en medio de un momento particularmente alarmante en la frontera entre Líbano e Israel. Desde que diera comienzo la ofensiva israelí en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, Hezbolá --respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso en Líbano-- y el Ejército del Estado judío mantienen una serie de enfrentamientos que van en aumento. Como resultado, más de 150.000 personas se han visto obligadas a desplazarse, 60.000 del lado israelí y 95.000 del libanés, según estima la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), mientras varios países han elevado en sus últimos días sus recomendaciones contra los desplazamientos a Líbano dada la gravedad de la situación.

