El Rey acude con Albares a la toma de posesión del presidente de Panamá, tras ir sin ministros a la de Milei y Bukele

El Rey Felipe VI acude este lunes 1 de julio a la toma de posesión del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y en esta ocasión viajará acompañado del titular de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, después de que en los últimos meses asistiese sin la presencia de ningún ministro a las juras de otros presidentes de la región: el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele. Durante su agenda en Panamá, Felipe VI se reunirá con los presidentes saliente y entrante, tiene previsto mantener encuentros bilaterales en los que estará acompañado por el ministro Albares y aprovechará para saludar a una representación de la comunidad española residente en el país. Según indican desde el Ministerio de Exteriores, el Gobierno transmite al presidente electo, con su presencia, su disposición a seguir estrechando lazos bilaterales entre ambos países, que comparten espacio común en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Mulino, que pertenece al partido conservador 'Realizando Metas' ganó las elecciones el pasado 5 de mayo y el Ministerio de Exteriores felicitó "al pueblo panameño" por el desarrollo de los comicios presidenciales y trasladó al nuevo presidente su disposición a seguir profundizando la relación bilateral. ALBARES LE ACOMPAÑÓ A GUATEMALA, PERO NO A ARGENTINA Y EL SALVADOR La última vez que Albares acompañó a Felipe VI a una toma de posesión presidencial en la región fue en el mes de enero cuando viajaron a Guatemala para asistir a la jura de Bernardo Arévalo. Sin embargo, el Rey no pudo participar en la ceremonia, que se retrasó varias horas en medio de un clima de tensión en el país. Apenas un mes antes, en diciembre de 2023 el Rey acudió a la toma de mando del presidente de Argentina, Javier Milei, sin la compañía de ningún integrante del Consejo de Ministros. En representación del Gobierno acudió el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, actual embajador de España en Portugal. En la visita más reciente a América Latina, Felipe VI, la toma de posesión del presidente de El Salvador Nayib Bukele, el pasado 1 de junio, también fue acompañado por la secretaria de Estado, Susana Sumelzo, que sustituyó a Trigo en el cargo a finales del año pasado. GIRA POR LOS PAÍSES BÁLTICOS Además, la semana pasada el Rey llevó a cabo una gira por los países bálticos en los que visitó a las tropas españolas desplegadas y pasó buena parte del viaje sin ninguna representación del Ejecutivo. En Moncloa explicaron que estaba previsto que acudiese el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, que tiene rango de secretario de Estado, pero a última hora sufrió una indisposición y no pido viajar. Finalmente, el último día se incorporó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

