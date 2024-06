Carlos Alcaraz: "Estoy preparado para ganar Wimbledon después de Roland Garros"

El tenista español Carlos Alcaraz confió en sus opciones de defender el título de Wimbledon y añadirlo al logrado el mes pasado en Roland Garros, a pesar de una corta preparación sobre hierba después de su temprana eliminación en Queen's, "un reto muy difícil y grande" para el que se mostró "preparado". El vigente campeón en Londres apuntó este sábado en rueda de prensa que, esta vez, ha visto estos días más vídeos suyos del año pasado que de Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal, como apuntaba la pasada temporada. "Me puse vídeos míos del año pasado, no voy a mentir", dijo con una sonrisa. "Sólo para ver lo que hacía o cómo lo hacía. Sólo moviéndome, pegando tiros, para hacer lo mismo que hice el año pasado", añadió un Alcaraz que confía en su candidatura a alzar el que sería su cuarto 'Grand Slam' con 21 años. "Ganar 'Grand Slams' es difícil. Obviamente cambiar de tierra batida a una pista de hierba, superficies totalmente diferentes, juego totalmente diferente. Digamos que voy a intentarlo. Obviamente quiero poner mi nombre en esa lista corta para ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Sé que va a ser un reto muy difícil y grande para mí, pero creo que estoy preparado para hacerlo", dijo. Sólo Rod Laver, Bjorn Borg, Nadal, Federer y Djokovic lograron ese doblete en una misma temporada. Por otro lado, el murciano se refirió a la derrota en segunda ronda en Queen's. "Estoy haciendo un gran trabajo estas últimas semanas para prepararme y sentirme cómodo para jugar Wimbledon aquí al 100%", afirmó. "Me siento muy bien. Sinceramente, después de Queen's tuve muchos días para adaptar mi juego, para mejorar. Recuerdo que después de perder en Queen's, al día siguiente empecé a practicar mis movimientos, mis golpes, sólo para estar más cómodo moviéndome en hierba. He tenido grandes entrenamientos con grandes jugadores. Ahora mismo creo que estoy listo para empezar el torneo", terminó un Alcaraz que debutará el lunes contra el estonio Mark Lajal.

