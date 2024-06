Cámara baja de Argentina aprueba paquetes de reformas de Milei

(Bloomberg) -- El Congreso de Argentina aprobó los proyectos de reforma del presidente Javier Milei, un triunfo político para el outsider acostumbrado a arremeter más que a dialogar con la clase política del país.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Bases a primera hora del viernes en una votación final de 147 a 107. Sin embargo, la mayor victoria se produjo minutos después, cuando los legisladores también aprobaron reincorporar los impuestos sobre la renta en el paquete fiscal por un margen más estrecho de 136 a 116. Esto revierte el voto del Senado que desechó la medida. Los ingresos fiscales adicionales darían un respiro al gobierno y ayudarían a domar la inflación anual del 276%.

El naciente partido libertario de Milei cuenta con menos del 15% de los escaños de la cámara baja, lo que convierte el apoyo legislativo en su talón de Aquiles. La aprobación de su amplio paquete de reformas, aunque significativamente suavizado tras seis meses de arduas negociaciones, envía a los inversionistas el mensaje de que cuenta con el respaldo político necesario para volver a encarrilar la economía argentina.

Los proyectos de ley, que desregulan amplias partes de la economía y buscan elevar los ingresos del gobierno, fueron aprobados por la cámara baja en abril y luego aprobados por escaso margen en el Senado anteriormente este mes tras introducir cambios adicionales. El paquete tenía que volver a la Cámara de Diputados para su aprobación final antes de convertirse en ley.

Los inversionistas y el Fondo Monetario Internacional estaban muy pendientes de si los legisladores podrían salvar el capítulo fiscal después de que los senadores intentaran eliminarlo. Su aprobación significa que Milei “tiene cierta voluntad y capacidad de compromiso con el establishment político”, según Marcelo García, director para América Latina de la consultora Horizon Engage, con sede en Nueva York.

“Los inversionistas y el FMI querrán ver más de esto en la segunda mitad del año, y ojalá a un ritmo más rápido”, dijo por mensaje de texto a primera hora del viernes.

La medida fiscal rebaja el suelo de la base imponible, que el gobierno anterior elevó en vísperas de las elecciones presidenciales del año pasado para eximir a casi todos los asalariados. También incentiva que los argentinos declaren sus activos imponibles mantenidos en el extranjero. Las medidas inyectarán el equivalente al 0,6% del producto interno bruto en la economía argentina, según la corredora de bolsa bonaerense Portfolio Personal Inversiones.

Las reformas buscan reducir la burocracia en el país y otorgan a Milei poderes ejecutivos de emergencia. Un capítulo laboral facilita el despido de trabajadores y amplía el periodo de prueba de las empresas para los empleados. Otra medida ofrece exenciones fiscales y establece normas básicas para las inversiones extranjeras en sectores como la minería. La propuesta también desregula el sector del petróleo y el gas, que históricamente se ha enfrentado a estrictas cuotas de exportación.

Aunque el mercado había descontado en gran medida la aprobación del proyecto de ley principal, la subida de impuestos era un interrogante por su costo político en medio de la recesión. Sin embargo, legisladores peronistas han amenazado con impugnar el impuesto en los tribunales porque argumentan que la medida fue técnicamente vetada por una de las cámaras.

Varios movimientos sociales realizaban protestas de forma pacífica al caer la noche del jueves. Los mayores sindicatos del país se mantuvieron al margen de las manifestaciones para evitar la violencia de la anterior ronda de votaciones, en la cual prendieron fuego a un coche y lanzaron cócteles molotov a la policía, la cual respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El proyecto de ley de más de 200 artículos se ha reducido considerablemente respecto a la versión de 600 que Milei presentó al asumir el cargo. La propuesta original, por ejemplo, habría privatizado docenas de empresas estatales. Ambas cámaras redujeron el número a un puñado, excluyendo a la petrolera YPF SA y a Aerolíneas Argentina, entre otros cambios.

