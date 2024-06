Hallgrimsson: "Si el de Ecuador era penalti, entonces el nuestro también lo era"

Las Vegas (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El islandés Heimir Hallgrimsson, seleccionador de Jamaica, consideró este miércoles, tras la derrota 1-3 sufrida contra la Tri en la Copa América, que en el encuentro hubo dos casos de posible penalti "idénticos" y que "uno fue a favor de Ecuador, y el otro fue a favor de Ecuador".

"La primera mitad fue difícil para nosotros. Ecuador salió muy fuerte, sabíamos que saldrían fuerte. Hay que darles mérito. Si el primero fue un penalti, entonces el segundo también lo era. Fueron dos cosas idénticas, pero uno fue a favor de Ecuador, y otro a favor de Ecuador", aseguró Hallgrimsson en la rueda de prensa posterior al partido del Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada).

"No entiendo la diferencia entre esos dos casos (de penalti). (...) Acabo de ver el penalti y por el amor de Dios no sé por qué el primero fue penalti y el otro no", insistió.

El técnico islandés, a pesar de esto, destacó los méritos de Ecuador y le felicitó por la victoria.

"Tengo que dar crédito a mis jugadores porque lo dejaron todo en el campo. Quiero felicitar a Ecuador por la victoria y a mi amigo Félix (Sánchez, seleccionador español de Ecuador), pero creo que merecíamos más", afirmó.

Y opinó que "Ecuador tiene un gran centro del campo, son un equipo joven y va a ser interesante verlos en el futuro".

Ecuador ganó por 3-1 a Jamaica en el Allegiant Stadium de Las Vegas con un gol en propia puerta de Kasey Palmer, un penalti anotado por Kendry Páez y un tanto al contragolpe de Alan Minda.

En la segunda mitad, Jamaica protestó por un posible penalti por una falta de mano cometida por Alan Franco. El árbitro lo revisó, pero decidió no pitar el penalti.

Ecuador es dueña de su destino y avanzará a cuartos con una victoria contra México en la tercera jornada. Jamaica está al borde de la eliminación.