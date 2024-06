Entidades vecinales piden por escrito al Ayuntamiento de Sevilla paralizar el proyecto urbanístico del Betis

Varias entidades vecinales han pedido por escrito al Ayuntamiento de Sevilla, en la persona del alcalde, y al Ejecutivo central, tanto al Subdelegado del Gobierno como a la ministra con competencias en Deportes, que paralicen "el procedimiento para construir el edificio de usos terciarios anejo al estadio" del Real Betis Balompié. En ese escrito, remitido a Europa Press, los nueve colectivos que lo firman alegan que la ocupación del último espacio libre "supondría un riesgo evidente para los asistentes a los eventos deportivos" y el "incumplimiento" de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), según informan en una nota de prensa. "Las fuerzas de seguridad conocen de sobra las dificultades que se tienen que enfrentar en situaciones de riesgo en un entorno con poca capacidad de maniobra por la escasez de espacios libres, como se ha puesto en evidencia numerosas veces", esgrimen las entidades ciudadanas. Recuerdan los firmantes que a raíz de un convenio firmado el año 2003 entre el club y el Ayuntamiento, "este último va a otorgar al Betis el derecho de uso del unico espacio libre existente en el entorno al estadio, y el Ayuntamiento modificó el planeamiento para cambiar el uso de zona verde por un uso deportivo privado en el que, de hecho, se permite cualquier uso terciario y una edificabilidad de cerca de 32.000 m2 que colmataría ese espacio libre". En dicho documento, señalan que ocho asociaciones presentaron alegaciones al Avance del estudio de Ordenación del Nuevo Estadio (marzo de 2024) colmatar el último espacio libre en el entorno al estadio supone un claro agravamiento de las condiciones de seguridad tanto de los asistentes a los eventos deportivos como de los propios vecinos y vecinas de los barrios próximos". En ese escrito solicitan que se valoren las condiciones de seguridad antes de conceder la licencia de obras y/o la autorización para la celebración de eventos deportivos, "que se tenga en cuenta no solo la normativa española sino las recomendaciones de la FIFA y del Consejo de Europa, y que no se autorice la ocupación del solar vecino al estadio, que es el único recurso --aunque insuficiente-- para facilitar unas condiciones de seguridad mínimas a los asistentes a los eventos deportivos". "De no actuar ahora evitando la colmatación del entorno con nuevos usos, supodría ser cómplices de los posibles sucesos derivados de la falta de un entorno seguro en las inmediaciones del Benito Villamarín en el caso de que se produjese un incidente grave", concluye.

