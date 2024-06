Sergio Rodríguez:"Espero ser recordado como alguien que se divertía jugando al baloncesto"

Madrid, 26 jun (EFE).- El base canario Sergio Rodríguez, campeón del mundo en 2006 y de Europa en 2015, exjugador de la NBA, indicó en el acto de su despedida del baloncesto profesional celebrado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, su último club, que le gustaría "ser recordado como alguien que se divertía jugando al baloncesto".

"He dado todo lo que tenía y he disfrutado como nunca podía imaginar con el deporte que hago, espero ser recordado como alguien que se divertía jugando al baloncesto y lo daba todo para ganar", señaló como colofón a un evento en el que estuvieron presentes todos sus trofeos y que se abrió con un vídeo con sus mejores jugadas.

Rodríguez estuvo arropado no solo por su familia, sino también por jugadores con los que ha compartido vestuario como Sergio Llull, Rudy Fernández, Felipe Reyes, Carlos Alocén, Alberto Abalde, Hugo González, Sebas Saiz, o Usman Garuba; por sus entrenadores en el club blanco Pablo Laso y Chus Mateo; por el seleccionador español Sergio Scariolo; por la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar; y por leyendas como Fernando Romay, Juan Antonio Corbalán o Emiliano Rodríguez, entre otros.

Florentino Pérez, presidente de la entidad, quien le otorgó la insignia de oro y brillantes del club, ensalzó las virtudes como jugador del 'Chacho' y su palmarés, pero también la importancia del legado que deja.

Rodríguez reconoció la labor del mandatario, cuya presencia, dijo "ha sido vital para tener claros los objetivos, que no pueden ser otros que ganar y hacerlo con los valores que representan al Real Madrid".

El jugador repasó su trayectoria y del Estudiantes comentó: "Los años en el Magariños sirvieron para consolidarme personal y deportivamente. Mucha culpa de ello la tuvieron Jose Asensio y Pepu Hernández. Gracias por darme esa oportunidad y por cuidarme para que ese salto fuese un nuevo avance ordenado en mi carrera. Gracias también a los compañeros de esa época como Carlos Jiménez, a los que ya admiraba y de los que aprendí tantas cosas".

En cuanto a su experiencia en la NBA, apuntó: "Había crecido idolatrando a Larry Bird, Michael Jordan o Jason Williams y de repente estaba allí. Ahora echo la vista atrás y me siento muy afortunado por haber jugado en cuatro equipos, cada uno de ellos singular y en momentos diferentes y únicos que me han permitido cumplir el sueño de jugar con y contra los mejores".

"En la primera época todo era nuevo y especial. Cada pabellón, cada rival, cada partido... lo sentía como estar viviendo un sueño. Y en la segunda tuve la suerte de vivirlo ya más adulto y desde otra perspectiva", declaró el que fue jugador de Portland, Sacramento y New York.

También en su currículum figuran experiencias en el CSKA de Moscú y el Olimpia Milán,. clubes "históricos".

Rodríguez dijo que ha sido "parte de una generación histórica" de baloncesto español

"He disfrutado cada verano desde que tengo trece años, primero en las selecciones inferiores y luego más adelante representando a mi país en las grandes citas. He sido un auténtico privilegiado por haber podido vivir tantos éxitos".

En cuanto al Real Madrid, indicó: "Es el club que más me ha marcado, como deportista y persona, el lugar con el que me siento más identificado. Cuando fichas por el club sabes que adquieres una gran responsabilidad no solo con tus entrenadores, tus compañeros y el personal del club; sino con millones de aficionados que constantemente nos siguen en todo el mundo y con su historia.

"He podido vivir dos etapas increíbles en este club ganando 17 títulos, entre ellos dos Euroligas. Soy muy afortunado por haber tenido a mi lado a grandes personas que me han ayudado a conseguir los objetivos. Madrid y el Real Madrid son mi casa, tres de mis hijos han nacido aquí, he crecido y madurado en este club que me ha permitido llegar al máximo nivel", agregó.

De su paso por el conjunto blanco resaltó a nombres como Florentino Pérez, Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros; los entrenadores Pablo Laso y Chus Mateo "por dejarme ser yo mismo"; o los de sus compañeros Felipe Reyes, Rudy Fernández y Sergio Llull: "Competir a vuestro lado me da la seguridad para afrontar la máxima exigencia de este club, además de pasarlo genial fuera de la cancha con tantos momentos únicos que quedarán para nosotros".

Rodríguez dijo de los aficionados que, sin ellos y sin su fuerza, "nada habría sido igual".

"Estoy muy ilusionado con la nueva etapa que se abre hoy, pondré todo mi esfuerzo como siempre para disfrutar de cada día y seguir aprendiendo. El baloncesto ha ocupado mi actividad hasta ahora y seguiré unido de una manera o de otra a este deporte", afirmó. EFE

