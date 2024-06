El Ejército de Israel confirma que un dron se ha estrellado cerca de la ciudad de Eilat

El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles que un dron se ha estrellado cerca de la ciudad de Eilat, en el sur del país, si bien no han especificado que se haya tratado de una intercepción, tal y como suelen aclarar en sus comunicados. "En la última hora se ha detectado un vehículo aéreo no tripulado que se dirigía al territorio procedente del mar Rojo. El objeto ha caído en la zona marítima cercana a Eilat", han indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de su página web. Asimismo, han señalado que han perseguido "al vehículo durante todo el incidente" y han agregado que "este no ha cruzado a Israel". "Además, durante el suceso, se lanzó un interceptor", han concluido, antes de indicar que las sirenas antiaéreas se activaron de acuerdo con la política. Por su parte, la Resistencia Islámica de Irak --una agrupación de milicias proiraníes-- ha reclamado la autoría del ataque, indicando que han atacado este miércoles de madrugada con "drones" un "objetivo clave" en Eilat, confirmado "su continua destrucción de bastiones enemigos". Según su comunicado, la acción se enmarca en la "respuesta a las masacres que comete la entidad usurpadora (Israel) contra civiles palestinos". La Resistencia Islámica de Irak, conformada principalmente por Kataib Hezbolá, Al Nujaba y Asaib Ahl al Haq, comenzaron a atacar bases estadounidenses en Siria e Irak al inicio de la guerra en Gaza, aunque cesaron sus actividades tras la muerte de varios militares estadounidenses tras una operación en Jordania. Después, comenzaron a realizar acciones contra posiciones israelíes y en las que se han llegado a coordinar con los rebeldes hutíes de Yemen.

Compartir nota: Guardar Nuevo