Wilders ultima su gobierno en Países Bajos y Rutte se prepara para liderar la OTAN

La Haya, 24 jun (EFE).- Países Bajos espera esta semana dos grandes anuncios: que el líder de la derecha radical, Geert Wilders, cierre la composición de su gobierno de coalición, que encabezará Dick Schoof, un funcionario sin carrera política, y que el liberal Mark Rutte se despida de la política mientras llega su confirmación como nuevo secretario general de la OTAN.

Wilders (PVV) se ha propuesto esta semana como fecha límite para confirmar la composición del nuevo gobierno que pactó con otros tres partidos de derechas -liberales del VVD, democristianos de NSC y campesinos de BBB- y, aunque no exento de polémica, el proceso fluye sin grandes sorpresas en esta fase final.

Según la actualización de la agenda de los negociadores, este viernes 28 se presenta el informe final de la composición del nuevo gobierno, a lo que seguirá una conversación entre el mediador, Richard van Zwol, y el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos. Ese mismo día, el monarca también se reunirá con el futuro primer ministro, Schoof.

La toma de posesión del nuevo gabinete está prevista para el martes 2 de julio. Todas estas fechas han estado sujetas a cambios y ajustes de última hora, dependiendo del avance en el diálogo y las polémicas que han retrasado las negociaciones, porque en Países Bajos no existen plazos constitucionales que determinen límites temporales a la formación de un Ejecutivo.

El futuro gobierno estará compuesto por 15 ministerios, tres de ellos de nueva creación, según la distribución de puestos ministeriales publicada por los partidos. Los nombres de los candidatos a ocupar cada cartera se han ido filtrando a lo largo de estas semanas, permitiendo debates sobre su pasado político y frustrando algún nombramiento de la derecha radical de Wilders.

Una de las figuras más polémicas es Marjolein Faber (PVV), una política ultraderechista de 64 años que se hará cargo del Ministerio de Migración y Asilo. Es conocida por su línea dura en esta área y por declaraciones en las que, entre otras cosas, tildó el islam de una “ideología despreciable” y usó el término “sustitución étnica”, empleado por el nacionalsocialismo para referirse a la migración.

BBB aporta como una de las viceprimeras ministras y ministra de Vivienda a Mona Keijzer, que tiene una carrera política conflictiva. Fue secretaria de Estado de Economía en el anterior gabinete, por parte de los democristianos de CDA, pero fue expulsada en 2021 por Rutte después de que criticara públicamente las reglas oficiales en la pandemia, cuando el gobierno enfrentaba malestar social y luchaba contra las teorías de la conspiración.

Abandonó CDA el año pasado, después de luchar sin éxito por el liderazgo del partido en dos ocasiones. Keijzer es conocida por sus polémicas opiniones, la última en la que afirmó que “el odio a los judíos es casi parte de la cultura islámica”.

La derecha radical no ha impedido la creación del Ministerio del Clima y Crecimiento Verde, que ocupará la liberal Sophie Hermans (VVD), quien señaló que esta cuestión es “nuestro futuro” y advirtió de que no se puede ignorar el calentamiento global porque “afecta a nuestra economía, nuestra seguridad y el medio ambiente en el que vivimos”.

Mientras el nuevo gobierno ultima los detalles para abrir una nueva fase en el escenario político neerlandés, en el que la ultraderecha llega por primera vez al poder, el liberal Mark Rutte se prepara para despedirse de la política neerlandesa tras 14 años de gobiernos.

Si se cumplen los plazos definidos, esta es su última semana como primer ministro en funciones y el viernes acudirá por última vez a Bruselas como representante del Gobierno de Países Bajos.

El pasado viernes, participó en su último consejo de ministros. "Ha sido un honor para mí que Países Bajos me haya permitido hacer esto durante catorce años (…) Hubo cosas que salieron bien, hubo cosas que no tanto. De lo que estoy contento es que nuestra economía es muy fuerte ahora. Lo he dado todo: corazón, alma, cuerpo y mente”, señaló Rutte, tras decir adiós a sus colegas. Ha sido una despedida formal, la oficial se realizará en una fiesta en la playa en agosto.

Serán “tres meses de vacaciones”, dijo el liberal, antes de empezar en octubre el que se espera que sea su nuevo trabajo: nuevo secretario general de la OTAN.

Está previsto que sea respaldado esta semana por el seno del Consejo Atlántico a nivel de embajadores y que sea ratificado por los líderes en julio en la cumbre de la Alianza en Washington.

