Jesús Navas: "Ojalá pueda disfrutar de minutos"

El internacional español Jesús Navas ha desvelado que espera "disfrutar de minutos" este lunes en el partido de la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 ante Albania, y ha asegurado que ve una "ilusión" parecida a la que tenían cuando conquistaron el torneo continental en 2008. "Estoy aportando todo lo que puedo. Ojalá pueda disfrutar de minutos mañana, esa es la idea. Todos trabajamos al máximo porque estar aquí es algo increíble, y poder ayudar a los compañeros, que vean cómo trabajamos los que tenemos más experiencia, es para estar muy contentos", declaró en rueda de prensa. Además, explicó que las sensaciones dentro del grupo "son muy buenas". "En los dos primeros partidos hemos hecho un fútbol increíble, disfrutando con el balón. Estamos en una idea de juego muy buena. Sabemos que es difícil, que queda mucho por delante, pero tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando en la misma idea", afirmó. "Estar aquí es lo máximo para un futbolista y siempre nos jugamos mucho, por nosotros, por nuestro país, por la afición. Una Eurocopa es lo máximo. Poder disfrutar de un partido así y poder ganarlo es algo único", añadió. Sin embargo, el defensa del Sevilla aseguró que son "muy humildes" y que no se confían. "Tenemos que tener los pies en el suelo y saber que queda mucho por delante, que una Eurocopa es difícil y que luego viene mucho más difícil. Tenemos que ir con la misma idea y ir partido a partido, que es lo que nos está dando éxito", subrayó. "Hay muchos rivales difíciles. En un día malo te puedes quedar fuera y por eso tenemos que saber qué partido tenemos. Sabemos que hay grandes selecciones, que todas las que están aquí tienen sus opciones porque han llegado hasta aquí, y nosotros nos centramos en nosotros, en seguir en esa línea, en seguir disfrutando del fútbol", prosiguió. Por otra parte, Navas aseguró que hay similitudes con la selección que ganó la Eurocopa en 2008. "Fueron años increíbles, el equipo que hicimos y sobre todo el grupo. Había un grupo muy bueno, tanto dentro como fuera del campo, y eso fue lo que nos dio éxito en esos años aparte del fútbol que teníamos. Estamos en la misma idea, estos dos partidos han salido muy bien y estamos disfrutando del fútbol y sobre todo veo la ilusión en la gente, que creo que es muy parecido a aquellos años", expresó. En otro orden de cosas, afirmó que el hecho de que los jóvenes estén despuntando "es bueno para el grupo". "Todos aportamos, tanto los que llevan más tiempo como los más jóvenes, y esa es la idea. Somos una familia, un grupo muy bueno, y eso al final es lo que te da los frutos para conseguir éxito", dijo, antes de hablar de Lamine Yamal. "Está en un nivel muy alto, tanto él como Nico, como todos. Intento ayudarlo al máximo, es una posición en la que yo he jugado mucho tiempo y me gusta mucho estar ahí abriendo el campo, encarando, e intento ayudarlo. Nos están aportando mucho", prosiguió. Por otra parte, el zaguero sevillano advirtió del peligro de Albania. "No nos sorprende. Sabemos que si están aquí es porque lo están haciendo muy bien y están trabajando muy unidos. Sabemos que es un equipo que trabaja muy junto y tenemos que estar muy concentrados, salir muy enchufados desde el inicio para conseguir la victoria", manifestó. Por último, Navas restó importancia a la posibilidad de convertirse en el jugador más veterano en ganar una Eurocopa. "Yo disfruto del día a día. Estamos en una Europa, que es muy importante para nosotros, y es lo que nos centramos. En el futuro no sabemos. Sabemos que estamos disfrutando mucho, que estamos ilusionando a mucha gente con esta Eurocopa y tenemos que seguir en esa línea. Ya pensaremos en lo siguiente", finalizó.

