Putin advierte a Corea del Sur de que el envío de armamento letal a Ucrania sería "un gran error"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este jueves a Corea del Sur que el suministro de armamento letal a las Fuerzas Armadas de Ucrania sería "un grave error" y ha amenazado con que Moscú podría tomar medidas en respuesta. "En cuanto al suministro de armas letales a la zona de combate en Ucrania, sería un grave error. Espero que no suceda, entonces tomaríamos decisiones apropiadas que probablemente no agradarán a los dirigentes actuales de Corea del Sur", ha señalado. Putin ha ofrecido declaraciones a los medios desde Hanoi, donde se encuentra de visita de Estado tras un viaje previo en Corea del Norte, con cuyas autoridades firmó un acuerdo de asociación estratégica, según recoge la agencia rusa de noticias TASS. Respecto al suministro de armamento occidental a Ucrania, Putin ha subrayado que se tratan de acciones "cercanas" a un acto de agresión contra Rusia, y ha señalado que, aparentemente, "aquellos que suministran estas armas creen que no están en guerra" con Moscú. Asimismo, el mandatario ruso ha incidido en que Corea del Norte efectivamente ha suministrado apoyo a Rusia, pero ha matizado que estos suministros son material de asistencia humanitaria y también artículos militares no letales.

