La cifra de víctimas mortales tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha superado los 3.000 fallecimientos, según datos proporcionados por Human Rights Activists in Iran, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, que ha señalado que la mayoría de esos muertos eran civiles. Este incremento de muertes se produce mientras organismos oficiales de Irán admiten más de 1.200 fallecidos y confirman la muerte de figuras de alto perfil, entre ellas el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohamad Naeini, en el marco de los ataques iniciados el 28 de febrero.

De acuerdo con la cadena pública iraní IRIB, la Guardia Revolucionaria ha anunciado que Ali Mohamad Naeini perdió la vida como resultado directo de los bombardeos desarrollados por fuerzas estadounidenses e israelíes. Según la propia IRIB, la institución militar definió al vocero como “mártir” y subrayó sus más de cuatro décadas de participación activa en defensa de la Revolución Islámica. El comunicado de la Guardia Revolucionaria afirmó que “sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes”. Además, la entidad se comprometió públicamente a proseguir el legado de Naeini en su lucha contra lo que denomina terrorismo.

Tal como publicó IRIB, la ofensiva que derivó en la muerte del portavoz y en el fallecimiento de otros altos funcionarios iraníes se enmarca en una serie de ataques que comenzaron en un momento especialmente sensible: el desarrollo de conversaciones entre Teherán y Washington encaminadas a negociar un nuevo acuerdo nuclear. La situación ha generado una reacción de Irán, que respondió con acciones militares contra territorio israelí e infraestructuras estadounidenses en Oriente Próximo, incluyendo ataques a bases militares aliadas.

Entre las figuras fallecidas durante el actual conflicto, según consignó IRIB, se encuentran el máximo líder religioso y político de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. Además, los ministros de Defensa, Aziz Nasirzadé, e Inteligencia, Esmaeil Jatib, también perdieron la vida. Junto a ellos figuran miembros destacados de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios de seguridad, lo que marca una pérdida significativa para la estructura gubernamental y militar del país en un periodo de elevada tensión.

Las consecuencias de los bombardeos han provocado, según Human Rights Activists in Iran, una cifra de fallecidos considerablemente superior a la reconocida oficialmente por las autoridades iraníes, lo que añade controversia y preocupación creciente en organizaciones internacionales que siguen de cerca el desarrollo de esta crisis. De acuerdo con los reportes, la diferencia en las estimaciones se debe a la dificultad para acceder a información precisa en las zonas afectadas y a la existencia de víctimas que no han sido contempladas en los registros gubernamentales.

Según detalló la televisión estatal iraní IRIB, tras la ofensiva lanzada contra Irán, el gobierno ha reiterado su compromiso de “continuar la resistencia” y ha hecho un llamado a la unidad nacional en medio de las repercusiones económicas y políticas originadas por los bombardeos. IRIB también transmitió mensajes de las principales autoridades militares de Irán, quienes manifestaron su intención de mantener las operaciones de defensa y aseguraron que continuarán confrontando a los enemigos percibidos del país, en referencia a Israel y Estados Unidos.

La situación interna se ha visto agravada por la incertidumbre en torno a la estabilidad de la estructura política tras la muerte de varios de sus dirigentes. El impacto sobre el proceso de negociación nuclear también ha sido registrado por IRIB, que recogió declaraciones de funcionarios implicados en las conversaciones. Estos incidentes han puesto en pausa las mesas de diálogo y han generado dudas sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La escalada de violencia y las reacciones oficiales han sido retransmitidas por los medios estatales iraníes, que han reportado tanto la respuesta militar como las muestras de apoyo hacia el personal caído y sus familias. Las autoridades continúan realizando llamados a la resistencia y aseguran que las acciones en curso se inscriben dentro de la defensa de la soberanía y la continuidad del sistema político vigente en Irán.

En medio de este clima de hostilidad, la cobertura mediática, según IRIB, se ha centrado en destacar la figura de Ali Mohamad Naeini como símbolo de compromiso institucional y defensa de la identidad revolucionaria. Los funcionarios recuerdan su papel formativo en estrategias de guerra no convencional y su influencia en la creación de modelos para la gestión psicológica de conflictos con potencias extranjeras.

De acuerdo con lo publicado por IRIB, la respuesta internacional frente al aumento de víctimas civiles ha sido limitada, ya que los pasos diplomáticos para detener la ofensiva permanecen estancados debido a las rupturas en las negociaciones multilaterales. Entre tanto, la situación humanitaria en las zonas impactadas por los bombardeos continúa deteriorándose, a medida que se registran nuevos desplazamientos internos de población y hay reportes de escasez de servicios esenciales.

En este contexto, organismos independientes sostienen que la magnitud de la crisis podría incrementarse de persistir las acciones militares, mientras la brecha entre los datos oficiales y los recabados por organizaciones no gubernamentales mantiene abierto el debate sobre el alcance real de los daños sufridos en la población civil y en el liderazgo político-militar de Irán.

La cobertura divulgada por IRIB concluye que la ofensiva ha generado un punto de inflexión en la reciente historia política y militar de Irán, debido al fallecimiento de figuras clave y al incremento sostenido en la cifra de fallecidos, a la vez que las autoridades insisten en la necesidad de mantener el rumbo fijado por sus líderes caídos.