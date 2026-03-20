El Gobierno ultima una rebaja del IVA de los carburantes al 10% y otras rebajas fiscales en electricidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea presentar los detalles de un nuevo paquete de medidas económicas este viernes tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario. Según ha divulgado Europa Press, el foco de estas iniciativas está puesto en responder a los efectos de la guerra en Irán sobre la economía, con especial énfasis en el precio de los combustibles y la electricidad.

De acuerdo con Europa Press, una de las acciones principales contempladas es la reducción del IVA aplicado a los carburantes, que pasaría del 21% al 10%. El Ejecutivo también valora disminuir los impuestos ligados a la electricidad y suprimir tanto el impuesto especial a los hidrocarburos como el gravamen especial eléctrico, actualmente en 5%. Además, se anticipa una rebaja del impuesto al valor de la producción eléctrica, conforme a la información de la cadena SER.

A diferencia de la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible puesta en marcha en 2022 para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania, este nuevo enfoque priorizaría reducir la carga fiscal de manera directa sobre los carburantes, en línea con las demandas planteadas previamente por las patronales del sector y los empresarios de las estaciones de servicio. Según publicó Europa Press, esos actores habían advertido de las complicaciones asociadas a la medida anterior basada en bonificaciones directas.

El Gobierno ha señalado que el plan en elaboración busca ser "proporcional, perimetrado y focalizado", según informaciones recogidas por Europa Press y la cadena SER, con el objeto de limitar el impacto de las subidas de combustibles y electricidad. Para la definición del paquete se han considerado aportaciones de los agentes sociales, representantes de los sectores económicos más afectados y grupos parlamentarios.

Cuatro dimensiones estructuran el plan descrito por el Ejecutivo, según reportó Europa Press. En primer término, la iniciativa persigue fortalecer la apuesta por las energías renovables, promoviendo comunidades energéticas, el autoconsumo y el uso de bombas de calor, junto a la electrificación de la economía. Un segundo bloque se ocupa de minimizar el coste energético y eléctrico a través de incentivos fiscales y otras rebajas impositivas.

El tercer ámbito de actuación centra la atención en amortiguar el impacto de la escalada de los carburantes, con especial atención a sectores como la agricultura, la pesca, el transporte y las industrias intensivas en consumo energético y de gas. En el último bloque figuran medidas especificadas como el "escudo social", entre las cuales se encuentra la garantía de suministro energético para los hogares más vulnerables.

Según informó Europa Press, el decreto no incluirá la prohibición de desahucios a personas vulnerables ni la extensión de los contratos de alquiler que vencen en 2024 y 2025, una decisión adelantada tanto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debido a la falta de apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados.

La Junta de Portavoces ha acordado que el próximo jueves, 26 de marzo, la Cámara Baja debata y vote el decreto ley que acoge estas medidas. Si bien el decreto entraría en vigor de inmediato tras su aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario, requiere convalidación por parte del Congreso en un plazo de treinta días. Según Europa Press, se ha previsto que la tramitación avance con rapidez, a fin de no retrasar la aplicación efectiva del paquete.

El Ejecutivo ha subrayado que el plan mantendrá la flexibilidad necesaria para introducir adaptaciones en función de cómo evolucione la situación internacional y los precios de la energía. Fuentes del Gobierno consignadas por Europa Press afirman que todas las medidas seguirán ajustándose a la realidad cambiante para garantizar la eficacia de la protección económica a los sectores productivos y los colectivos vulnerables.

El Consejo de Ministros extraordinario previsto servirá para cerrar los detalles finales, tras días de consultas y ajustes. El compromiso manifestado por parte de Moncloa es equilibrar la respuesta inmediata frente a la crisis internacional con una orientación al medio y largo plazo en materia energética, social y de sostenibilidad fiscal. El seguimiento de la evolución internacional y el diálogo permanente entre los actores implicados formarán parte del mecanismo de respuesta una vez implementado el plan, indican las fuentes oficiales mencionadas por Europa Press y la cadena SER.