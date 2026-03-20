Nagel (Bundesbank) apunta a una subida de tipos del BCE en abril si aumentan las presiones inflacionarias

El impacto potencial de nuevas interrupciones en el suministro de petróleo y gas natural hasta finales de 2026 podría llevar la inflación de la eurozona hasta un 6,3% durante el primer trimestre de 2027, revelan las proyecciones más recientes del Banco Central Europeo (BCE). Según informó Bloomberg, las nuevas estimaciones reflejan la creciente preocupación por los efectos económicos derivados de la escalada de la crisis en Oriente Próximo y de cómo estos acontecimientos podrían modificar el rumbo de la política monetaria europea en los próximos meses.

De acuerdo con Bloomberg, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, afirmó que el Consejo de Gobierno del BCE considerará la posibilidad de aumentar los tipos de interés en su sesión programada para el 30 de abril si las presiones inflacionarias continúan intensificándose como resultado del conflicto en Irán. Nagel subrayó la importancia de disponer de datos sólidos y actualizados para la evaluación de la situación, añadiendo que, dentro de seis semanas, la institución contará con información más precisa que facilitará la toma de decisiones sobre la política monetaria.

Nagel también hizo referencia a la experiencia vivida tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el repunte repentino de los precios obligó al BCE a reaccionar de manera decisiva. Explicó que este antecedente será fundamental para analizar la evolución actual de los precios, si bien considera que el BCE parte hoy de una posición más favorable.

En sus declaraciones a Bloomberg, Nagel remarcó que la trayectoria del conflicto en Oriente Próximo influirá de manera notable en la inflación en el mediano plazo y que el BCE adaptará sus decisiones en función de cómo evolucionen los acontecimientos geopolíticos y económicos. De manera reiterada, el presidente del Bundesbank insistió en que los responsables de la política monetaria en la zona euro mantendrán un enfoque prudente y estarán dispuestos a actuar con determinación si la situación lo exige: “Nuestro mandato principal es la estabilidad de precios. Todos nos beneficiamos de ello”.

Las proyecciones actualizadas del BCE, según publicó Bloomberg, ubican el incremento de los precios al consumidor en la eurozona en un 2,6% para este año, una cifra notablemente superior a la estimación realizada por la entidad en diciembre pasado. Este ajuste al alza se atribuye principalmente al aumento de la tensión en Oriente Próximo, que ha elevado los riesgos asociados a la oferta de energía e insumos básicos.

En caso de que el escenario más severo se materialice y las interrupciones en el suministro energético persistan hasta los últimos meses de 2026, el BCE estima un pico inflacionario del 6,3% durante el primer trimestre de 2027. Esta posibilidad obliga a los responsables del banco central a calibrar cuidadosamente sus herramientas de política monetaria para evitar un desanclaje de las expectativas inflacionarias, destacó el medio.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró que tanto ella como sus colegas están “bien posicionados y preparados para afrontar la importante crisis que se está desarrollando”. Según consignó Bloomberg, Lagarde reiteró la determinación de la institución por lograr el objetivo de estabilizar la inflación en torno al 2%, señalando la “firme intención” del BCE de preservar el poder adquisitivo en la eurozona a través de una actuación decidida.

El incremento de la inflación y la eventual necesidad de ajustar los tipos de interés mantienen en alerta tanto a los mercados financieros como a los sectores productivos europeos. Las experiencias pasadas, como el repunte de precios en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, son valoradas como guías para la estrategia de respuesta actual ante la incertidumbre global, de acuerdo con lo detallado por Bloomberg.

El BCE insiste en que mantendrá una monitorización constante de los indicadores económicos y energéticos en el contexto de la crisis internacional, actuando únicamente cuando lo considere necesario para cumplir con su mandato de estabilidad de precios. Nagel concluyó afirmando que las próximas semanas serán determinantes para evaluar los riesgos y definir si resulta apropiado un ajuste adicional en la política monetaria, según informó Bloomberg.