Delegado de Gobierno pide trasladar los conciertos de Shakira a otro recinto: "Iberdrola Music no tiene las condiciones"

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha subrayado que el municipio de Getafe, colindante con el recinto Iberdrola Music, enfrenta reiteradas consecuencias por decisiones relacionadas con la organización de eventos multitudinarios en dicho espacio, al que considera insuficientemente adecuado. De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios, Martín ha instado de manera urgente tanto a los organizadores de conciertos como a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid a que busquen nuevas localizaciones para los eventos previstos, en especial los tres conciertos de la cantante colombiana Shakira programados para septiembre.

Según informó el medio, el delegado ha señalado que el Iberdrola Music, situado en Villaverde, no reúne actualmente las condiciones necesarias para acoger grandes eventos, debido a deficiencias en movilidad, accesibilidad y seguridad. Francisco Martín sostuvo que, aunque lleva años reclamando que las autoridades competentes tomen acciones para adaptar el entorno del recinto, estas no han respondido a sus demandas. Martín remarcó que "la seguridad debería ser lo primero para todos" y acusó tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid de mostrar “desidia” y no haber realizado ningún avance efectivo para acondicionar el espacio.

Tal como consignó la misma fuente, los conciertos de Shakira, recientemente anunciados para septiembre, han reactivado el debate sobre la idoneidad del Iberdrola Music para este tipo de eventos. Martín hizo un llamamiento directo para que, si se desea consolidar este espacio como sede de eventos masivos, se lleven a cabo las mejoras necesarias y se garantice que cumple con todos los requisitos legales y operativos.

El delegado insistió en la importancia de actuar de forma coordinada con el Ayuntamiento de Getafe, municipio afectado por la ubicación del recinto y que, según Martín, habitualmente queda al margen de las decisiones y sufre las consecuencias logísticas y de orden público derivadas de la celebración de grandes conciertos en el área. Expresó que es fundamental que las autoridades responsables trabajen conjuntamente para asegurar que la movilidad y la accesibilidad sean adecuadas, aspectos críticos en la gestión de eventos de gran afluencia.

Martín recalcó ante los medios su petición a los promotores para que contemplen otras localizaciones que sí cumplan con los requisitos exigidos por la normativa y que permitan celebrar los eventos en plenas condiciones de seguridad. Además, explicó que la falta de respuesta institucional ha sido motivo de preocupación permanente, lo que pone en cuestión la capacidad del recinto actual para recibir a miles de asistentes sin generar complicaciones adicionales para el entorno, especialmente en lo relativo a la evacuación y protección civil.

El medio detalló que esta solicitud de traslado llega en un contexto donde la celebración de eventos musicales está en auge, y donde la demanda de recintos adaptados y seguros resulta cada vez más urgente. Francisco Martín argumentó que la adecuación del entorno del Iberdrola Music es crucial si se pretende sostener su uso para conciertos y espectáculos multitudinarios en el futuro, insistiendo en la necesidad de acciones claras y coordinadas entre todas las administraciones implicadas.

Por último, el delegado reiteró que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid tienen la responsabilidad de abordar las carencias del espacio y asegurar que se cumplan los estándares legales y técnicos, recordando que la falta de actuación impacta directamente en la calidad de vida y la seguridad de los vecinos de Getafe y de los propios asistentes a los eventos.