El comité nombrado por las autoridades sirias reportó esta semana que durante los enfrentamientos recientes en Sueida se produjeron asesinatos, saqueos, destrucción y quema de viviendas, torturas e incitación a la violencia sectaria, según informó el medio original. Esta evaluación sobre violaciones a los Derechos Humanos se conoce mientras crecen las tensiones y las hostilidades entre fuerzas de seguridad, milicianos drusos y distintos actores armados en el sur de Siria. En este contexto, el Ejército israelí anunció haber ejecutado una operación contra un centro estratégico militar sirio, argumentando que la intervención buscaba proteger a la población drusa tras los incidentes violentos registrados en la provincia de Sueida.

Según publicó el medio, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el viernes un centro de mando y un depósito de armas situado en un complejo militar del gobierno sirio. Esta acción fue presentada como una reacción directa a los episodios de agresión en contra de civiles drusos ocurridos el día anterior. Un comunicado de las FDI, citado por el medio, sostuvo que “las FDI no tolerarán ningún daño contra la población drusa en Siria y continuarán operando para defenderla”, al tiempo que remarcó que el ejército israelí se mantiene atento a los cambios en el sur sirio y que sus operaciones se rigen por las directrices de sus autoridades políticas.

El informe señala que no se ha precisado si las ofensivas israelíes provocaron víctimas. Los bombardeos coinciden con una fase de nuevos choques en Sueida, tras un intento frustrado de infiltración de combatientes drusos en la zona, conforme a la información divulgada por Syria TV y citada por el medio. De acuerdo con las fuerzas de seguridad sirias, lograron evitar el avance de esta milicia, lo que desencadenó un enfrentamiento que aumentó la tensión en la región.

Tal como consignó el medio, en el sur de Siria existe un alto el fuego en vigor desde julio de 2025, instaurado luego de un periodo de enfrentamientos entre tribus beduinas aliadas del gobierno y grupos armados drusos. Según el balance oficial difundido por Damasco y recogido por la fuente, estos choques causaron aproximadamente 1.800 muertos, aunque la cifra real podría resultar superior. Durante esos enfrentamientos, se documentaron graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos y destrucción de propiedades, lo que ha incrementado el clima de preocupación y agitación entre las comunidades locales.

El Ejército israelí ha llevado a cabo reiterados ataques en territorio sirio argumentando la protección de la comunidad drusa, una minoría que se asienta principalmente en Sueida y en las proximidades de los Altos del Golán. Esta última zona fue ocupada por Israel tras la Guerra de los Seis Días de 1967 y la Guerra del Yom Kipur de 1973, y posteriormente anexionada de hecho en 1981. El medio original detalló que estos antecedentes de disputas y control territorial añaden complejidad a la actual crisis entre ambos países y las poblaciones que residen en estas regiones.

Desde que grupos yihadistas y fuerzas rebeldes —liderados por Hayat Tahrir al Sham (HTS)— tomaron el control de Damasco en diciembre de 2024, el número de incursiones israelíes en Siria se ha incrementado, según reportó el medio. Ahmed al Shara, identificado previamente como Abú Mohamed al Golani y ahora presidente de transición nacional, encabeza esta nueva administración, lo que ha modificado el panorama político y militar sirio y ha sumado otra capa de incertidumbre y tensión a la ya volátil situación en el sur del país.

Las autoridades israelíes han reiterado que su política en la región tiene como objetivo garantizar la seguridad de los drusos en Siria. Las FDI declararon que “continuarán operando para defenderla”, haciendo referencia a esta comunidad minoritaria, y advirtieron que llevarán a cabo cualquier acción necesaria siguiendo las instrucciones del liderazgo político israelí. De acuerdo con el medio original, este posicionamiento se suma al ciclo de enfrentamientos en la zona, donde la presencia de actores armados y la intervención de potencias extranjeras generan avances y retrocesos en los intentos de estabilización.

El informe también da cuenta de las dificultades en la recopilación de información certera debido a la situación de conflicto, lo que impide confirmar si las últimas acciones militares han dejado fallecidos o lesionados. Además, resalta el clima de tensión que viven quienes residen en la región de Sueida, marcada por sucesivos episodios de violencia y desplazamientos provocados por los persistentes choques y operaciones militares.

En las semanas previas, las autoridades venían alertando sobre el riesgo de nuevas escaladas entre milicianos drusos y fuerzas asociadas al régimen de Damasco, una tendencia que, según expone el medio, se ha manifestado con episodios de ataque a civiles y respuestas armadas tanto por parte de Siria como de Israel. Esta interacción ha puesto en el centro del debate internacional la situación de los derechos de las minorías y la gestión de la seguridad y la soberanía en torno a los Altos del Golán y el sur sirio.