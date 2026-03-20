VÍDEO:Shakira hará una residencia europea en espacio Iberdrola Music en Madrid con 3 conciertos, charlas,talleres o cine

La residencia artística de Shakira en Madrid incluirá una programación que trasciende lo estrictamente musical: la cantante colombiana ha diseñado una serie de actividades culturales bajo el nombre “Es Latina”, orientadas a destacar la diversidad y la identidad de las comunidades latinas. Según informó la promotora Live Nation, este proyecto contempla no solo tres conciertos los días 25, 26 y 27 de septiembre, sino también exposiciones, iniciativas gastronómicas y literarias, talleres, cine y charlas que tendrán lugar en el espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde.

Live Nation detalló que el escenario que será epicentro de estas actividades se ha denominado “Estadio Shakira” para la ocasión. Las entradas para los conciertos saldrán a la venta el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas, y se espera que estos espectáculos cuenten con una alta demanda dado el contexto de la estancia especial de la artista en la capital española. La programación cultural se encuentra curada personalmente por Shakira y busca celebrar lo que Live Nation describió como una “comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”, características que consideran esenciales en la llamada “Nación Latina”.

La organización ha confirmado que las acciones previstas en el marco de la residencia abarcarán la colaboración de diferentes creativos, propuestas gastronómicas que remiten a la diversidad de sabores latinos, sesiones literarias y exposiciones temáticas, todas bajo la supervisión artística de la cantante. Así, la estancia no solo incluirá los mencionados espectáculos musicales, sino una variada oferta de experiencias culturales dirigidas a todos los públicos.

Antes de la cita en Madrid, Shakira participará en eventos destacados como parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour”. Entre ellos figura su actuación como artista principal en el concierto “Todo Mundo No Rio”, que se celebrará el 2 de mayo en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. Según reportó Live Nation, este será uno de los eventos más esperados de la agenda musical en Brasil antes del inicio de la residencia europea de la artista.

El espacio Iberdrola Music, elegido para acoger la residencia en Madrid, se localiza en el distrito de Villaverde. Live Nation no ha revelado todavía detalles adicionales sobre las características específicas del “Estadio Shakira”, aunque sí ha confirmado que todas las actividades se desarrollarán dentro de este recinto. Las opciones para la participación del público incluyen tanto la asistencia a los conciertos como a las distintas experiencias culturales curadas para esta ocasión.

Las actividades agrupadas bajo “Es Latina” buscan generar un punto de encuentro para celebrar la expresión artística, los sabores y la literatura de las culturas latinoamericanas, resaltando el carácter internacional y comunitario de esta propuesta. Durante su permanencia en Madrid, la intención es que el espacio Iberdrola Music funcione como un centro de creatividad y disfrute para los seguidores de la artista y el público general interesado en la producción cultural latina.

Live Nation subrayó la importancia de este proyecto para la agenda musical y cultural de la capital española y habilitó canales informativos para obtener más detalles, como imágenes en Europa Press Televisión y el teléfono de contacto 91 345 44 06 donde se puede consultar datos logísticos de los eventos y actividades paralelas. La programación, según la organización, promete una celebración integral de la diversidad y la creatividad en el contexto hispanoamericano, en un formato que combina música, arte, saberes culinarios y literatura con la impronta de la reconocida artista colombiana.