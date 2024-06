Marta Riumbau aclara cómo es su relación con Diego Matamoros tras ser pillados en el ginecólogo. ¿Han vuelto?

Después de dos años de sólida relación, Diego Matamoros y Marta Riumbau anunciaban a principios de marzo, con un emotivo post publicado en redes sociales, su ruptura. Y semanas después la influencer revelaba que estaba estaba embarazada de 4 meses y que sería madre en solitario. Sin embargo, en este tiempo han sido varias las ocasiones en las que el hijo de Kiko Matamoros -que dejó la casa de su ex para instalarse en la de su hermana Laura cuando ésta se fue a 'Supervivientes'- ha colgado imágenes en el impresionante chalet que Marta tiene a las afueras de Madrid, desatando las especulaciones acerca de qué tipo de relación mantienen tras su separación. Una relación que cómo mínimo es más que cordial después de que Diego haya sido pillado acompañando a la instagrammer a una de las revisiones de su embarazo. Eso sí, la catalana entró sola en la consulta del ginecológo mientras su exnovio la esperaba en la calle. Sin embargo, y aunque Marta asegura que Diego está "súper feliz" con su futura maternidad, lo cierto es que ni reconciliación ni tampoco viven juntos como se ha dicho: "Verdad es que mi casa no es tan grande como para que haya ala este y oeste. Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación, compartirnos perro. Yo echo mucho de menos a Amarok, lo criamos juntos, me lo trae, está conmigo". "Al final una persona con la que has compartido un tiempo de tu vida, en mi caso dos años, al no ser que haya pasado algo monumentalmente malo, por qué no voy a tener buena relación. Súper felices los dos" confiesa. Centrada en su bebé, una niña llamada Julieta cuyo nacimiento está previsto para octubre, la influencer no está cerrada a rehacer su vida amorosa, pero su prioridad ahora mismo es su maternidad: "No descarto el amor, pero creía que tenía que hacerlo por edad. Si por mí fuese hubiese sido mamá hace 10 años, quería ser mamá joven. No ha podido ser por cosas de la vida, así que dije 'tiene que ser ahora ya sí o sí'. Ni me cierro al amor ni nada, obviamente ahora mi prioridad es lo que es, no pienso en otra cosa, en un futuro si conozco a alguien, maravilloso" desvela. Hablando de embarazos, Marta se ha pronunciado sobre el de Alejandra Rubio, a la que conoce y a la que apoya en su decisión de ser madre con Carlo Costanzia a pesar del poco tiempo que llevan juntos. "Le tengo muchísimo cariño, es un amor de niña y creo que da igual el tiempo que estés con una pareja. Cuando es, es, y cuando llega, llega. Si estás preparado para tenerlo qué más da cuanto tiempo lleves. Ni el amor tiene una fecha para tenerlo ni nada. Van a ser súper felices" asegura.

