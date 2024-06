Los hutíes reclaman el "fracaso" de la coalición en el mar Rojo tras el hundimiento del 'Tutor'

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdulmalik Badradín al Huti, ha reclamado este jueves el "fracaso" de la coalición internacional en el mar Rojo liderada por Estados Unidos contra la insurgencia tras el hundimiento del buque granelero 'M/V Tutor', de propiedad griega pero con bandera de Liberia, y otros ataques llevados a cabo a lo largo de la semana como contra el portaaviones estadounidense 'USS Dwight D. Eisenhower'. "El impacto de las operaciones navales tiene una gran repercusión en los estadounidenses, en los israelíes y en los británicos, y va en aumento. La incapacidad y el fracaso estadounidense y británico para impedir las operaciones navales se han hecho evidentes y reconocidos en los círculos estadounidenses, británicos e israelíes, y su impacto en la situación económica es cada vez mayor", ha asegurado Al Huti durante un discurso recogido por la cadena de televisión Al Mashirah, controlada por los hutíes. En ese sentido, ha destacado que en tan solo una semana se han llevado a cabo diez operaciones contra ocho barcos y que, desde el inicio de este tipo de acciones a raíz del inicio del conflicto en la Franja de Gaza el 7 de octubre, han atacado hasta 153 buques supuestamente relacionados con Estados Unidos, Israel o Reino Unido. Al Huti ha distinguido los ataques contra el portaaviones estadounidense 'USS Dwight D. Eisenhower', contra el 'M/V Tutor' --que ha quedado hundido-- y contra el buque de carga 'Verbena', cuya tripulación fue evacuada y que, según el líder rebelde, está a punto de hundirse en el golfo de Adén. "Los exportadores de ropa y productos electrónicos a Estados Unidos han empezado a utilizar un transporte aéreo caro, lento y tardío, en el que no se pueden transportar grandes cantidades, y su coste es mucho mayor. Esto se debe a su desesperación por no confiar en el mar ni en la exportación y el envío a través de barcos", ha aseverado. Asimismo, se ha hecho eco de comentarios de funcionarios estadounidenses a medios de comunicación en los que aseguran que "la Armada estadounidense en Yemen se enfrenta a sus combates más intensos desde la Segunda Guerra Mundial". "'La Armada estadounidense en Yemen se enfrenta a sus combates más intensos desde la Segunda Guerra Mundial'. Los estadounidenses se encuentran en un verdadero dilema, en un miserable fracaso y en la incapacidad de impedir estas operaciones, (...) lo que significa que reconocen la ferocidad de la batalla y el desarrollo de las capacidades de Yemen, que están en constante desarrollo. EEUU CONDENA LOS ATAQUES CONTRA EL 'TUTOR' Y EL 'VERBENA' Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha condenado los ataques contra el 'Tutor y el 'Verbena', además de las muertes de marineros provocados por las acciones de los rebeldes. "Estados Unidos condena los últimos ataques temerarios e indiscriminados contra buques civiles por parte de los hutíes. Esto incluye los ataques deliberados contra el 'Tutor', que se hundió a principios de esta semana, y el 'Verbena', que está abandonado y a la deriva en el mar Rojo, lo que supone un peligro para la navegación del resto del tráfico marítimo. Anteriormente, el 6 de marzo, los hutíes mataron a tres marineros a bordo del 'MV True Confidence' y el 2 de marzo hundieron el 'MV Rubymar', lo que supone una amenaza crítica para los ecosistemas del mar Rojo", ha aseverado Miller. Además, les ha acusado de seguir impidiendo la llegada de ayuda humanitaria a Yemen y al resto de países de la región por realizar unos actos que "suponen un claro incumplimiento" de la resolución 2722 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía el cese de los ataques. La insurgencia se niega a acatar estas órdenes hasta el cese de los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Por último, ha instado a los hutíes a liberar a todos los detenidos en el marco del desmantelamiento de una supuesta red de espionaje liderada por Israel y Estados Unidos en el país y que ha llevado a la detención de varios trabajadores de la ONU y de otras ONG internacionales. "Los hutíes han empleado la desinformación para trasladar la culpa de estas aborrecibles detenciones a actores externos con el fin de distraer la atención de su propia imprudencia. No descansaremos hasta que se libere a todos los detenidos", ha agregado. Los hutíes, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, han lanzado ataques contra territorio de Israel y contra buques a los que achacan algún tipo de relación con el país a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.

