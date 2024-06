Japón sanciona a once empresas por evadir las restricciones impuestas contra Rusia

Las autoridades de Japón han impuesto este viernes un paquete de sanciones contra once empresas con sede en varios países por eludir presuntamente las restricciones impuestas contra Rusia en el marco de la invasión de Ucrania. Así lo ha confirmado el jefe de gabinete del Gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, que ha indicado que estas medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de importaciones contra organizaciones y empresas en terceros países --China, India, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán-- por su relación con medidas que permiten a Rusia evadir las sanciones. La semana pasada, Hayashi recalcó la importancia de dar una respuesta "contundente" a los intentos de Rusia de evadir las sanciones y pidió al resto de países del G7 incluir a los países que favorecían este comportamiento en las listas de sanciones. No obstante, aunque sigue apoyando esta medida, ha aclarado que las medidas no van dirigidas a países en concreto sino a aquellas empresas que contribuyan a la evasión. Las autoridades rusas no han tardado en dar un paso al frente para condenar estas sanciones y han hecho hincapié en que estas suponen "un paso más hacia la destrucción de las relaciones bilaterales" entre los dos países. CRÍTICAS DE CHINA Por su parte, las autoridades chinas han rechazado los castigos y han amenazado con tomar las medidas "necesarias" para defender sus "derechos legítimos". "China se opone con firmeza a las sanciones unilaterales que no se ajustan al Derecho Internacional", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Li Jian, durante una rueda de prensa. Lin ha acusado al Gobierno nipón de ignorar la postura de China y ha insistido en arremeter contra aquellos países que toman este tipo de medidas, una clara alusión a Estados Unidos. Además, ha subrayado que Pekín lleva a cabo una "cooperación económica y comercial con Rusia basada en la igualdad y el beneficio mutuo, un derecho legítimo que no tolera injerencias". El aumento de la tensión entre los dos países se produce un mes después de la reunión trilateral entre Japón, China y Corea del Sur, cuyos líderes mantuvieron recientemente un encuentro para abordar sus relaciones y estrechar lazos.

