Cesado un parlamentario por unos vídeos en los que usa un lenguaje racista contra los negros

El partido sudafricano Alianza Democrática (DA), que la semana pasada alcanzó un acuerdo con el histórico Congreso Nacional Africano (ANC) para formar una coalición de gobierno que mantenga a Cyril Ramaphosa al frente de la Presidencia, ha anunciado este jueves que suspende a uno de sus parlamentarios tras la publicación de varios vídeos en los que usa un lenguaje racista y violento contra los negros. En uno de los vídeos se puede ver a Renaldo Gouws usando una palabra peyorativa utilizada en el país contra los negros durante el Apartheid y otros insultos racistas, además de reclamar que los negros "sean asesinados", lo que llevó a su partido a abrir una investigación. Gouws afirmó posteriormente que los vídeos habían sido manipulados, si bien la DA ha descartado este extremo, según ha informado el diario sudafricano 'Sowetan'. "La DA ha determinado que el vídeo, en el que Renaldo Gouws usa un lenguaje execrable, es verídico", ha manifestado. Por ello, ha recalcado que "la ejecutiva federal de la DA ha suspendido a Gouws, con efecto inmediato, mientras hace frente a acciones disciplinarias ante la comisión legal federal del partido", después de que el parlamentario pidiera disculpas el lunes y afirmara que el vídeo data de 2009, "cuando era joven y aún un estudiante". "Abordé la situación en 2016 y en 2020 cuando los medios me preguntaron tras ser publicados en redes sociales", manifestó en su cuenta en la red social X, donde argumentó que "era un momento en el que el entonces presidente (Jacob) Zuma y el entonces líder de las juventudes (de la ACN, Julius) Malema cantaban canciones sobre asesinar a personas a partir de su raza". "Antes de esto y antes de que estos fragmentos se usaran públicamente en mi contra, publiqué un largo comunicado en Facebook de 2013 en el que me disculpaba por cómo transmití mi mensaje en mis videos: enojado, hostil, confrontativo y grosero", sostuvo, antes de afirmar que no es "racista". En este sentido, Gouws destacó que es consciente te que "el mensaje fue distorsionado, respecto a la forma en la que lo transmitió". "Asumo toda la responsabilidad por las acciones de mi yo más joven e inmaduro. Pido disculpas, sin reservas", zanjó en su comunicado. Además de ese primer vídeo, recientemente ha surgido una segunda grabación en redes sociales en las que dejaba caer que la población blanca de Sudáfrica sufría un apartheid y destacó que "si África desapareciera de la faz de la tierra, a nadie le importaría". Por ello, decenas de miles de personas se sumaron a una petición online para reclamar su cese. La situación supone un golpe para la DA --fundada en el año 2000 a raíz del Partido Democrático, históricamente vinculado a la minoría blanca opuesta al Apartheid--, el segundo partido más votado en las últimas elecciones, y el ANC, que perdió su mayoría absoluta en el Parlamento por primera vez desde el fin del Apartheid en 1994 y se vio forzado a alcanzar un acuerdo de coalición que ha permitido a Ramaphosa jurar el cargo para un segundo mandato, algo que hizo este miércoles.

Compartir nota: Guardar Nuevo