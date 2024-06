López Obrador celebra el proyecto de Biden para la regularización de migrantes casados con estadounidenses

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado su aprobación al proyecto recientemente presentado por su par de Estados Unidos, Joe Biden, para regularizar la situación de las parejas de ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalisad, una inciativa que podría llegar a beneficiar a más de medio millón de personas. "Es muy buena noticia que vayan a regularizarse familias mexicanas en Estados Unidos, sobre todo estudiantes. Es digno de reconocimiento que el presidente Biden actúe de esta forma", ha aseverado el mandatario mexicano durante su habitual rueda de prensa matutina, donde ha ensalzado esta medida como "un avance" en materia migratoria por parte de su vecino del norte. "Nosotros hemos venido insistiendo en la regularizació de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Esto, aunque es parcial, es un avance", ha dicho López Obrador, que además ha puesto en valor que Biden haya hecho este anuncio en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas para noviembre. López Obrador ha puesto en valor que Biden se enfrente "sin temor" a las críticas que le pueda hacer la oposición y que, según él, aludirá a un discurso "falsario" sobre que los migrantes acuden al país para transportar droga o cometer actos ilícitos, según informaciones recogidas por el diario 'La Jornada'. El presidente Biden ha anunciado este msimo martes un plan para regularizar la situación de las parejas de ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalidad, una iniciativa de busca "mantener juntas a las familias estadounidenses" y que permitirá a estas personas obtener el estatus de residencia permanente. La medida aspira a llegar a unas 500.000 personas casadas con ciudadanos estadounidenses y a alrededor de 50.000 de sus hijos, con un máximo de edad de 21 años. El Gobierno establece como requisitos que hayan residido al menos diez años en Estados Unidos antes del 17 de junio de 2024. Una de las primeras reacciones ha sido la del expresidente estadounidense y ahora precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, cuyo equipo de campaña ha señalado que esta medida supone una "amnistía masiva" para "criminales" y ha denunciado que con esta medida Biden busca ganar votos.

