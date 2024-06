Milei apoya a Vito Quiles, "perseguido" por el Gobierno de Sánchez, tras su choque con el ministro Puente

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha mostrado su solidaridad con el jefe de prensa de la formación de Alvise Pérez, Vito Quiles, quien "está siendo perseguido por el Gobierno de Pedro Sánchez" después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le llamara "saco de mierda" por decir que acudió al concierto de Taylor Swift en coche oficial, adjuntado imágenes de un vehículo que el dirigente socialista señaló que era policial. "Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift", ha expresado Milei en un mensaje que ha publicado en la red social X, y que ha recogido Europa Press. El presidente argentino ha criticado la doble vara de medir que a su juicio practica la izquierda pues, según ha dicho, si un funcionario de su gobierno "quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura." "Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario", ha señalado Milei en las redes sociales, en plena crisis diplomática con España tras sus palabras contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en un acto político de Vox. De esta manera, Milei ha apoyado a Vito Quiles, que también en redes sociales ha anunciado que ha presentado acciones judiciales contra Puente por amenazas graves, insistiendo en que su información es "veraz" y reclamando al ministro que la desmonte en lugar de "insultar". El titular de Transportes llamó "saco de mierda" a Vito Quiles después de que publicara este domingo un mensaje en la red social X en el que criticaba que el ministro de utilizase el coche oficial para asistir a un concierto adjuntando fotos de la matrícula de un coche de color gris. Por su parte, Puente reaccionó a este mensaje llamándole "saco de mierda" y asegurando que se trata de la matrícula de un vehículo policial y que se encargará personalmente de que lo pague "caro". "Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro", respondió en su mensaje el titular de Transportes. Desde el PP reclamaron su "cese fulminante" del Gobierno. "La degeneración: hoy un ministro de España ha amenazado y llamado a un periodista 'saco de mierda'. Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente. Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno", escribió en redes el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado. En cuanto a la relación con Argentina, el Gobierno español ha retirado a su embajadora en Buenos Aires en respuesta a la intervención de Milei en un acto del partido Vox el pasado 19 de mayo en Madrid en el que calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

