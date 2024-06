Luis de la Fuente: "Estamos convirtiendo a la selección en un equipo con muchos registros"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, destacó que España se está "convirtiendo en un equipo con muchos registros", que sabe adaptarse a las fases de cada partido como hizo este sábado en el 3-0 sobre Croacia, un gran debut en la Eurocopa que no les levanta los "pies del suelo". "Muy feliz, pero especialmente por toda la gente que trabaja con nosotros. Por los jugadores, porque son un grupo insaciable en el trabajo, en la mejora, ambicioso para seguir creciendo. Pero con los pies en el suelo. Es empezar muy bien, seguridad, moral, tranquilidad, pero en cinco días tenemos un partido importante y ya estamos pensando en Italia", dijo en rueda de prensa. De la Fuente destacó el nivel de España, sabiendo que contra Croacia les iba a tocar sufrir también. "Hemos hecho un partido muy completo. Hemos interpretado muy bien las fases del juego. Sabía que nos iba a tocar sufrir. Estoy muy contento. Hemos manejado el partido como correspondía en cada momento, con un equipo tan joven, que ha sabido mantener el tipo. Estamos convirtiendo a la selección en un equipo con muchos registros, los rivales no saben por dónde les podemos hacer daño", afirmó. El técnico de la 'Roja' explicó que no se dejarán llevar por la euforia. "Parte de mi trabajo es controlar lo que pasa dentro de la concentración, y mandamos este mensaje de máxima prudencia. Tenemos orgullo, motivación, pero para ser mejores el próximo partido. Es el mensaje que va calando. Nos gusta que el país se ilusione, pero conocemos un poco cómo nos las tomamos en España, y somos dados a pasar de la euforia a otro sentimiento más desagradable. La calma es poder", apuntó. Además, De la Fuente fue preguntado por sus opciones en la posición de central, después del primer partido para Nacho y Le Normand. "Veremos. Estoy tranquilo y feliz por el compromiso de todos. Tenemos un nivel muy alto en todas las demarcaciones. Estoy muy contento con los cuatro centrales, sea Nacho, Laporte, Vivian o Le Normand, cualquiera me dan garantías. Tenemos un nivel en todas las posiciones excepcional", afirmó. El técnico riojano tranquilizó también con el estado físico de Álvaro Morata y Rodri, quienes pidieron el cambio en el segundo tiempo, y puso en valor el récord de precocidad de Lamine Yamal. "Lamine sigue batiendo registros, y sigue madurando y creciendo de manera positiva para que sea un gran futbolista. Igual que decía prudencia con el resultado, igual en cualquier valoración con un jugador tan joven", apuntó. "Álvaro tenía algún golpe y Rodri estaba cansado, algún calambre. Nada importante", añadió, antes de ser preguntado por el MVP Fabián. "Fabián es un jugador excepcional, de un nivel mundial grandísimo. Si no se llamara Fabián, hablarais más de él. Los que le vemos trabajar, sabemos lo que tiene. Me encantaría que reconociéramos a todos estos futbolistas, una generación brillante que ha ganado todo", explicó. "No pensamos en ser campeones, pensamos en seguir creciendo. Para mí este equipo ya es campeón. Somos equipos diferentes, ojalá podamos llegar a conseguir los éxitos de esas selecciones. Todo tiene un camino, Aragonés y Del Bosque estarían en una situación como la nuestra, nosotros vamos a seguir dando pasos hasta donde podamos llegar, sabiendo que es un camino muy difícil", terminó.

