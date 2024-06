El sindicato FIFPRO Europa demanda a la FIFA por un calendario "sobrecargado e inviable"

Los sindicatos miembro de FIFPRO Europa presentaron este jueves una demanda legal contra la FIFA, cuestionando la legalidad de las decisiones del organismo para establecer "unilateralmente" la próxima temporada un calendario "sobrecargado e inviable", en particular , por la celebración del 'nuevo' Mundial de Clubes, con 32 equipos y una mes de duración. "Los sindicatos de jugadores creen que estas decisiones violan los derechos de los futbolistas y sus sindicatos en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la vez que podrían violar la legislación de la UE en materia de competencia", explicó la entidad en su página web. Concretamente, La 'Professional Footballers Association' (PFA) inglesa y la 'Union Nationale des Footballeurs Professionnels' (sindicato francés de jugadores) solicitan, con el apoyo de FIFPRO Europa, al Tribunal de Comercio de Bruselas que remita el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con cuatro cuestiones prejudiciales. "Los futbolistas y sus sindicatos no han dejado de señalar que el actual calendario futbolístico está sobrecargado y es inviable", denunció FIFPRO en su comunicado, criticando que la FIFA "no se ha comprometido ni ha negociado de forma significativa y ha continuado unilateralmente con un programa de expansión de las competiciones a pesar de la oposición de los sindicatos de jugadores". Y para el sindicato, el gran problema es el 'nuevo' Mundial de Clubes, del 15 de junio al 13 de julio de 2025, con la participación de 32 clubes. "Una vez incluidos los periodos de preparación y los desplazamientos, es probable que el torneo genere hasta seis semanas de trabajo adicional que se añadirán a un calendario ya de por sí repleto", expresó el comunicado. "El papel de FIFPRO Europa y de sus miembros no consiste en favorecer u oponerse a una competición en detrimento de otra. Sin embargo en el contexto más amplio del calendario futbolístico mundial, los futbolistas y los sindicatos consideran que el nuevo Mundial de Clubes representa un punto de inflexión", agregó. Así, solicitaron un "descanso anual garantizado", sobre todo para los "jugadores más solicitados", pero eso ya es "algo prácticamente inexistente" por el nuevo torneo, considera FIFPRO. Los sindicatos de jugadores creen que estas decisiones de la FIFA infringen la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) sin ninguna justificación seria", lamentó. "En última instancia, los sindicatos de jugadores creen que el objetivo de esta nueva competición es aumentar la riqueza y el poder del organismo rector del fútbol mundial, sin tener debidamente en cuenta el impacto en los futbolistas implicados o en otras partes interesadas dentro del fútbol profesional", manifestó el comunicado sobre los fines del torneo. Además, FIFPRO cree que organizar esta nueva competición --una decisión "unilateral y discrecional", que "no es el resultado de marcos jurídicos claros, objetivos, transparentes, no discriminatorios y democráticos"--, atendiendo a la sentencia del TJUE sobre la 'Superliga europea', constituyen "restricciones de la competencia por el objeto". "A la FIFA le parece normal ocupar unilateral y abusivamente un ámbito que -en una gobernanza moderna y abierta- corresponde naturalmente a los interlocutores sociales y, por tanto, a la negociación de los convenios colectivos entre los sindicatos de jugadores y las organizaciones representativas de los clubes", criticó. El presidente de FIFPRO Europa, David Terrier, relató que, después de que "todos los intentos de diálogo" hayan "fracasado", la demanda es el siguiente paso. "Nos corresponde a nosotros garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de los jugadores llevando el asunto ante los tribunales europeos. No se trata de estigmatizar una competición concreta sino de denunciar tanto el problema de fondo como la gota que ha colmado el vaso", explicó.

