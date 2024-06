Un récord inédito, nominaciones exprés y tres nominados sorpresa tras el inesperado adiós a Miri Pérez-Cabrero

'Supervivientes' no puede estar más emocionante. Jorge Javier Vázquez anunciaba el jueves que este domingo habría una expulsión exprés que pillaría a los concursantes desprevenidos y marcaría el inicio de la cuenta atrás para la final del reality -que podría estar más cerca de lo que pensamos-, que ya tiene varios firmes candidatos. Tras el inesperado adiós de Miri Pérez-Cabrero que ha dejado sin palabras tanto a sus compañeros como a ella misma durante la gala de 'Conexión Honduras' -y que se ha tomado con gran deportividad al perder la partida frente a un Arkano sin fuerzas que ya ni siquiera se molesta en ocultar que está deseando terminar su aventura en Honduras- llegaba la segunda y 'desagradable' sorpresa de la noche. Tocaba nominar otra vez, apenas 72 horas después de la última tanda de nominaciones. Pero primero se enfrentaban a la prueba de líder y Rubén Torres hacía historia consiguiendo un récord inédito como concursante más veces líder, nada menos que 9, logrando la inmunidad una semana más. Cada vez son menos -solo quedan 6- y las nominaciones se van complicando. Aunque han hecho las paces y acercado posturas, Marieta ha nominado a Gorka porque es "con el que menos relación tengo ahora mismo"; el vasco, por su parte, ha elegido a Blanca, igual que Arkano, mientras que la windsurfista sevillana ha dado su voto a Gorka. Y por último, Pedro García Aguado ha nominado al rapero porque ve a otros concursantes con más ganas de llegar a la final que él. En resumen, los nominados del grupo son Blanca y Gorka. Y Torres, como líder, "y por descarte porque hemos hecho como una pequeña familia" ha puesto en la palestra a Marieta, que se ha tomado esta nueva nominación con resignación: "He venido nominada y me voy nominada, como si no hubiera pasado nada" ha asegurado con una sonrisa. Tres nominados muy potentes en plena recta final de 'Supervivientes', a la que se acercan con paso firme tanto Arkano como Pedro García Aguado, en "una nube" porque son conscientes de que la final está cada vez más cerca, y la están acariciando con los dedos. El jueves tocará decir adiós a Gorka, Blanca o Marieta, y quedarán solo cinco candidatos a la victoria. De seguir la misma dinámica que esta semana, el domingo abandonaría Honduras el último nominado y los 4 supervivientes restantes pondrían rumbo a España para la gran final que, se especula, podría ser el próximo 20 de junio, aunque Mediaset todavía no ha dado ninguna información al respecto.

