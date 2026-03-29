Omán recuerda su neutralidad e investiga la procedencia de los drones que impactaron en Salalá

La investigación para determinar la procedencia de los drones que impactaron en el puerto de Salalá se ha convertido en uno de los principales focos de atención en Omán, luego de los daños causados por estos ataques y las heridas sufridas por un trabajador extranjero. El gobierno de Omán, según informó Europa Press, ha reiterado su postura de neutralidad frente al conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Irán, y ha subrayado su rechazo a todo tipo de violencia en la región mientras impulsa una solución diplomática.

Europa Press detalló que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán condenó los hechos, calificando los ataques contra el puerto de Salalá como "traicioneros y cobardes". El Ministerio subrayó que hasta el momento ninguna de las partes involucradas se ha responsabilizado por la agresión, mientras que las autoridades competentes del país continúan realizando pesquisas para esclarecer tanto el origen de los drones como los responsables detrás del incidente.

La administración de Omán reafirmó que su compromiso se basa en la práctica de una política de "neutralidad activa", lo que implica rechazar la guerra en curso y cualquier acto de violencia o ataque militar dirigido a cualquier nación. En su declaración, el Ejecutivo omaní hizo hincapié en la necesidad de abordar las raíces profundas del conflicto mediante la vía diplomática, con el objetivo de alcanzar paz, seguridad y estabilidad para los países de la región, según publicó Europa Press.

Según reportó Europa Press, el ataque ocurrió el sábado, cuando dos aviones no tripulados con carga explosiva impactaron en el puerto de Salalá, uno de los más importantes del país, provocando herida a un trabajador extranjero y causando daños en las instalaciones portuarias. En tanto, el Ejército de Irán informó sobre operaciones contra un buque logístico de Estados Unidos que, de acuerdo con el Mando Militar iraní citado por el portavoz Ebrahim Zolfaqari, se encontraba "a una distancia considerable del puerto". El portavoz puntualizó que las instalaciones de Salalá no constituían un objetivo directo de la operación de represalia dirigida a Estados Unidos.

El contexto de la tensión entre Irán y Estados Unidos se refleja en la intermediación diplomática que Omán ha desarrollado durante los últimos años. Europa Press recordó que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha ejercido un papel destacado como interlocutor internacional con Irán, especialmente durante la reciente ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, que no logró los resultados esperados.

En la declaración oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores omaní subrayó que “las autoridades competentes siguen investigando”, mientras se mantiene la vigilancia sobre las consecuencias inmediatas y a largo plazo de este tipo de incidentes en la región. El gobierno de Omán manifestó su condena hacia cualquier escalada de conflicto y reiteró la urgencia de encontrar soluciones a través del diálogo, a pesar del aumento de tensiones y de la falta de claridad sobre la autoría de los recientes ataques con drones, según consignó Europa Press.

El puerto de Salalá, ubicado estratégicamente en la costa meridional de Omán, desempeña una función clave en el comercio y la seguridad marítima en el ámbito internacional. Los daños materiales producidos por los aviones no tripulados afectan tanto a la actividad económica local como a la estabilidad de una infraestructura considerada esencial por las autoridades omaníes, añadió Europa Press en su cobertura.

Ninguna fuente oficial proporcionó información adicional sobre la identidad del trabajador extranjero herido ni sobre el alcance preciso de los desperfectos sufridos por el puerto. Europa Press informó que, aunque persiste la incertidumbre respecto a los responsables, el gobierno local destacó la importancia de esclarecer rápidamente los hechos y de mantener a Omán ajeno a la escalada bélica en la región.

El Ejecutivo omaní concluyó su comunicación reiterando que persiste en la búsqueda de una solución basada en el diálogo y la diplomacia, mientras las investigaciones continúan y la situación en torno a Salalá permanece bajo revisión constante por parte de las autoridades, tal como informó Europa Press.