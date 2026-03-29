Tony Blair acusa a la izquierda británica de ser demasiado complaciente con los islamistas

Londres, 29 mar (EFE).- El exprimer ministro británico Tony Blair acusó hoy a la izquierda de su país de ser demasiado complaciente con el islamismo político, especialmente en su deriva antisemita.

En un artículo firmado en el diario The Times y titulado "Debemos acabar con la alianza impía de la izquierda con los islamistas", el exprimer ministro británico (1997-2007) cree que es legítimo criticar al Estado de Israel, pero añade que con frecuencia esto deriva directamente en antisemitismo.

"Partes de la izquierda presentan a las comunidades judías como defensoras de Israel, y así los judíos se convierten en objetivo legítimo (de ataques)", apunta, sin citar a qué 'partes' se refiere.

A continuación subraya el ascenso de incidentes antisemitas en el Reino Unido -que cifra en 3.700 el pasado año-, el más grave de ellos registrado contra una sinagoga de Manchester en octubre pasado, en el que el atacante mató a dos fieles y dejó a varios heridos.

Para Blair, en los últimos años convertido en un ferviente defensor del Estado de Israel, hay ahora 'un antisemitismo moderno' que se ha instalado en muchos países de Europa y que tiene como consecuencia que parte de las comunidades judías con arraigo secular en países como el Reino Unido y Francia estén optando por emigrar hacia Israel al sentirse inseguros en Europa.

Ese antisemitismo tiene unas 'formas nuevas', y "la versión izquierdista es este nuevo y peligroso fenómeno en las políticas progresistas: la alianza con los islamistas".

Según Blair, la guerra de Gaza ha sido el principal detonante de este nuevo antisemitismo, porque la izquierda se ha negado a ver la justificación que Israel tenía para lanzar esa guerra tras los ataques sufridos el 7 de octubre de 2022.

En su defensa de Israel, Blair no duda en repetir las acusaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, nunca avaladas por la ONU: que su negativa, pasada y presente, a permitir la entrada de bienes y mercancías a Gaza (incluidos alimentos), se justifica porque "Israel teme que esos materiales sean usados con el propósito de construir una infraestructura terrorista". EFE