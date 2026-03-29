Al menos 14 civiles muertos en un ataque de rebeldes con drones contra el sur de Sudán

Jartum, 29 mar (EFE).- Al menos 14 personas murieron este domingo, entre ellas cinco niños, en un ataque con drones del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y una formación rebelde aliada contra la ciudad de Dilling, en el estado meridional de Kordofán del Sur y controlada por el Ejército sudanés, informó una ONG.

La Red de Médicos de Sudán dijo en un comunicado que el ataque de las FAR y del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) también hirió a otras 23 personas, entre las que se encuentran siete niños, al tener como objetivo zonas residenciales en un contexto de crisis humanitaria y sanitaria.

Según la ONG, Dilling ha sido blanco de intensos bombardeos por segundo día consecutivo, en medio de incursiones terrestres de las FAR y el SPLM-N en las afueras de la segunda ciudad más grande de Kordofán del Sur, donde recientemente el Ejército levantó un asedio de más de dos años.

Por su parte, las Fuerzas Armadas sudanesas afirmaron haber repelido un ataque a gran escala de los rebeldes y de causar "numerosas bajas", la destrucción de 36 vehículos de combate y la captura de otros seis, de acuerdo con un comunicado militar.

Asimismo, fuentes militares indicaron a EFE - bajo condición de anonimato- que las FAR atacaron con drones las ciudades de Al Duwaym y Kosti, en el estado adyacente de Nilo Blanco, que está siendo objetivo de numerosos ataques de los paramilitares y del SPLM-N, grupo con el que forjaron una alianza el año pasado.

Tanto las FAR como el Ejército sudanés han intensificado el uso de drones en los últimos dos meses, especialmente en las vastas regiones de Darfur -feudo de los paramilitares- y de la disputada Kordofán, lo que ha provocado la muerte de decenas de civiles.

Naciones Unidas ya advirtió sobre esta tendencia al alza, que ha provocado la muerte de más de 500 civiles entre el 1 de enero y el 15 de marzo, la mayoría de ellos en tres de los estados de la región de Kordofán.

La guerra iniciada en Sudán el 15 de abril de 2023 ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de alrededor 13 millones y ha convertido el país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, según la ONU. EFE