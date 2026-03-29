Las confesiones gastronómicas de Edmundo Arrocet: de Carmen Borrego y Terelu Campos a Meli Camacho

“Las niñitas salieron cocinando bien como Teresita. Sí, Carmencita cocinaba muy bien y Terelu igual”, declaró Edmundo Arrocet al recordar su experiencia viviendo junto a María Teresa Campos y sus hijas. La afirmación sobre las habilidades culinarias de Carmen Borrego y Terelu Campos ha surgido en el marco de las recientes declaraciones que el humorista está realizando mientras crecen las expectativas en torno a la inminente publicación de sus memorias, según consignó el medio que sigue de cerca las novedades del entorno Campos.

Tal como detalló la fuente, Arrocet ha compartido distintas anécdotas relacionadas con la gastronomía, señalando que durante el tiempo que convivió durante seis años con la conocida presentadora española, tuvo la oportunidad de experimentar cotidianamente la vida familiar y costumbres domésticas de la familia Campos. El humorista, conocido popularmente como ‘Bigote’, relató que la convivencia fue constante y que sus vivencias han sido recogidas en el libro de memorias cuyo lanzamiento se encuentra próximo, lo que ha generado distintas reacciones tanto dentro como fuera del círculo familiar.

De acuerdo con la misma publicación, entre los recuerdos que Arrocet ha revelado recientemente figuran algunos vinculados a Meli Camacho, amiga de confianza de María Teresa Campos. El humorista relató que Camacho, con naturalidad y “como cualquier amiga con confianza”, acostumbraba llevarse las sobras de las comidas en tuppers a su casa. Arrocet no ocultó sus preferencias personales, señalando: “No me gustan los mariscos ni los pescados. A mí lo único que me gustaba de las cosas que hacía era el ajo blanco, que lo hacía maravilloso”. Esta mención al ajo blanco, plato típico andaluz, resalta la importancia que la cocina tenía en la dinámica cotidiana de la familia Campos mientras él fue parte de ese entorno.

Además, el medio especificó que, pese a los comentarios críticos que Edmundo Arrocet ha realizado en otras ocasiones sobre Carmen Borrego y Terelu Campos, en el ámbito culinario ha reconocido las dotes de ambas. Según sus palabras, la destreza de las hijas de María Teresa en la cocina es comparable a la de su madre, sumando a sus capacidades profesionales otra faceta familiar. La referencia al talento gastronómico heredado ha servido como contrapunto a las diferencias públicas que el artista ha mantenido con ellas tras su separación de la presentadora.

La atención mediática en torno a Edmundo Arrocet se ha intensificado a medida que se acerca la fecha de salida de su libro, dado que en este volumen plasma, según él, su relato personal sobre los seis años de convivencia continuada con María Teresa Campos. Como ha remarcado en diferentes ocasiones, ese tiempo compartido les permitió una cercanía inusitada, con presencia mutua las veinticuatro horas y durante siete días a la semana, lo cual habría permitido al artista compilar una visión íntima y detallada de la vida familiar, doméstica y social del clan Campos.

De acuerdo con el medio citado, las revelaciones de Arrocet en el ámbito gastronómico han despertado reacciones entre allegados y seguidores de la familia, especialmente porque forman parte de una estrategia más amplia de promoción para su próximo libro de memorias. Los detalles que actualmente va ofreciendo el humorista, según distintos reportes, se centran en aspectos cotidianos de la relación, desde la preparación de platos tradicionales hasta hábitos diarios como el intercambio de sobras culinarias.

Las declaraciones de Edmundo Arrocet en torno a María Teresa Campos y su círculo más cercano se producen en un contexto de elevado interés mediático, pues la publicación de sus memorias podría aportar nuevas perspectivas sobre una de las figuras más emblemáticas de la televisión española y sus familiares. El repaso de vivencias relacionado con la cocina y la convivencia subraya la relevancia de estos recuerdos dentro del testimonio del humorista, según ha explicado la fuente, que continuará informando sobre las opiniones y respuestas del entorno Campos a las nuevas confesiones que preceden a la aparición del tan esperado libro.