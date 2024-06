CDU/CSU ganan las europeas en Alemania y la ultraderechista AfD es segunda fuerza, según sondeos a pie de urna

La coalición Unión Demócrata Cristiana (CDU)/Unión Social Cristiana (CSU) ha sido la opción más votada en las elecciones al Parlamento Europeo en Alemania (29,5 por ciento), según encuestas a pie de urna que sitúan a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como segunda fuerza política, con un 16,4 por ciento, lo que supone un importante ascenso con respecto al 11 por ciento de hace cinco años. Tras conocerse estos datos, el 'número dos' del grupo parlamentario de CDU/CSU, Jens Spahn ha insinuado que el canciller Olaf Scholz debería pedir una moción de confianza en el Bundestag. "La coalición semáforo ha sido derrotada otra vez. Scholz ya no tiene una mayoría entre la población por sus políticas (...). ¿Cómo tiene que ser de duro el bofetón una y otra vez para que la coalición semáforo, para que Olaf Scholz comprenda que las cosas no pueden seguir así?", ha planteado. Mientras, la dirigente de AfD Alice Weidel ha atribuido la mejora en los resultados de su formación a que "la gente se ha hecho más eurocrítica". "La gente esta harta de tener tanta burocracia de Bruselas", ha apuntado, al tiempo que ha mencionado la prohibición de los vehículos de combustión como ejemplo. En tercer lugar estaría el Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller Olaf Scholz, con un 14 por ciento de apoyo, 1,8 puntos menos que en las últimas elecciones europeas, según el estudio de Infratest/Dimap para la televisión pública ARD. El secretario general del SPD, Kevin Kuehnert, ha reconocido que los resultados son "amargos". "No vamos a buscar los microéxitos que puede que no estén ahí. Vamos a trabajar muy honestamente. Ganamos juntos y perdemos juntos", ha declarado. Los Verdes, socio de gobierno de Scholz, han pasado del 20,5 por ciento de 2019 a un 12 por ciento de apoyo, lo que supone un serio revés para la formación ecologista. "No podemos estar satisfechos con esto. Estamos en una situación muy distinta que en 2019", ha afirmado la líder ecologista Ricarda Lang. El quinto puesto es para la Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia, una escisión de La Izquierda, que logra un 5,7 por ciento de votos, según el sondeo a pie de urna. Detrás quedan el Partido Liberal Demócrata (FPD, 5 por ciento), y La Izquierda, con un 2,8 por ciento. La propia Wagenknecht ha destacado con evidente satisfacción que "no ha habido ningún partido que haya logrado más del 5 por ciento en unas elecciones nacionales tan rápido y desde la nada". Si se confirman estos resultados, la CDU/CSU tendría 29 eurodiputados, seguido de AfD (16), SPD (14), Los Verdes (12), BSW (6), FDP (5), La Izquierda (3). Los 11 escaños restantes que corresponden a Alemania se los repartirían otros partidos menores.

