Mueren cinco palestinos en nuevos ataques de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad en Gaza ha confirmado el hallazgo de 756 cuerpos en distintas áreas donde previamente se habían instalado las fuerzas israelíes, en medio del proceso de recuperación posterior a las operaciones militares en el enclave. Esta información se produce mientras continúan reportándose bajas civiles tras la reciente declaración de alto el fuego impulsada por Estados Unidos, cuyo objetivo era facilitar el plan de paz propuesto por el expresidente Donald Trump. Según reportó la agencia Europa Press, las autoridades gazatíes informaron que al menos cinco personas murieron durante las últimas 24 horas en ataques aéreos atribuidos a Israel, pese a la tregua vigente.

Las operaciones militares más recientes se centraron en las localidades de Yabalia, al norte de Gaza, y Jan Yunis, hacia el sur del territorio, donde el saldo mortal involucró tres y dos muertes respectivamente, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades palestinas ligadas al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Europa Press consignó que, hasta el momento, fuentes oficiales israelíes no han realizado comentarios públicos respecto a los ataques señalados.

Desde la instauración del alto el fuego, el Ministerio de Sanidad gazatí reportó un total de 709 muertos y 1.928 personas lesionadas, reflejando la magnitud del impacto en la población civil en el curso de la tregua. Esta cifra se suma al balance general desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada tras los ataques llevados a cabo el 7 de octubre de 2023, los cuales, según el balance oficial israelí citado por Europa Press, provocaron la muerte de aproximadamente 1.200 personas y el secuestro de cerca de 250 más dentro de Israel.

El acumulado de víctimas registrado desde el inicio de la operación militar israelí asciende a 72.286 fallecidos, descritos como “mártires” por el Ministerio de Sanidad controlado por Hamás, y un total de 172.028 heridos. Además, se advierte que existe un número indeterminado de cuerpos todavía bajo los escombros o en las calles, lo que podría elevar las cifras oficiales a medida que progresan las labores de rescate y recuperación.

Europa Press detalló que la preocupación internacional se ha incrementado debido al aumento de la violencia y la magnitud de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, aun cuando se han puesto en marcha iniciativas internacionales para facilitar la reducción de hostilidades. La falta de pronunciamiento público de las fuerzas israelíes sobre los incidentes recientes ha contribuido a la incertidumbre respecto al futuro del cese al fuego y la viabilidad de un acuerdo estable en la región.

Las autoridades gazatíes insisten en que el asedio continuado y las operaciones militares han dificultado el acceso a atención médica y humanitaria para los afectados, mientras siguen recibiendo informes sobre cadáveres atrapados bajo los restos de edificaciones destruidas o localizados en las calles, lo que refiere una emergencia persistente en materia de gestión de víctimas. Según Europa Press, la comunidad internacional mantiene la vigilancia sobre el desarrollo de los acontecimientos y la evolución del plan de paz auspiciado por Estados Unidos.

La secuencia de enfrentamientos y ataques durante las semanas recientes sugiere que el alto el fuego acordado no ha logrado poner fin a las hostilidades, y persisten los riesgos para la vida de la población civil. Datos del Ministerio de Sanidad citados por Europa Press muestran el alto costo humano de la escalada militar y las dificultades logísticas que enfrentan los equipos de rescate y salud en la zona. La situación en Gaza continúa siendo objeto de atención internacional, mientras las cifras siguen creciendo y se mantiene la incertidumbre sobre el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad en la región.