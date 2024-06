Viernes, 6 de junio de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El primer ministro de Israel Netanyahu hablará ante sesión conjunta del Congreso de EE.UU.

Washington (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una reunión conjunta el próximo 24 de julio. "Me complace anunciar que el primer ministro israelí Netanyahu se dirigirá a una reunión conjunta del Congreso el 24 de julio", señala el anuncio, hecho por el presidente de la Cámara de Representantes federal, Mike Johnson, y el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell.

ISRAEL PALESTINA

Más de 40 muertos en ataques israelíes en Nuseirat, incluido uno contra una escuela

Nuseirat (Gaza)/Jerusalén (EFE).- Al menos 40 gazatíes murieron en ataques israelíes sobre el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, la mayoría de ellos en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que albergaba más de 500 desplazados. El Ejército israelí confirmó el ataque e indicó que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista, donde había "entre 20 y 30 terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica". El Gobierno gazatí aseguró, sin embargo, que muchas de las víctimas eran civiles y calificó el ataque de "horrible masacre".

ISRAEL PALESTINA

Diecisiete países apoyan el plan Biden para Gaza; Hamás pide que sea claro y simple de aplicar

Londres/El Cairo (EFE).- Líderes de 17 países, entre ellos España, Colombia, Argentina, Francia y Reino Unido, respaldaron la iniciativa del presidente estadounidense, Joe Biden, para la paz en Gaza e instaron al grupo palestino Hamás y a Israel a aceptarlo. Pidieron a Hamás que acepte un acuerdo "con el que Israel está listo a proceder" y comience a soltar a los rehenes. Sin embargo, Hamás dijo a Egipto y a Catar que la propuesta debe tener un "lenguaje claro" y contener mecanismos de implementación "simples" y no debe dejar margen para la interpretación.

ISRAEL PALESTINA

Alcalde de Nuseirat y otras cuatro personas mueren en ataque israelí a edificio municipal

Jerusalén (EFE).- El alcalde de Nuseirat, Iyad Al-Maghari, murió este jueves junto con otras cuatro personas en un ataque israelí contra un edificio municipal en el centro de la Franja de Gaza, horas después de una acción de aviones de combate de Israel que dejó al menos 40 muertos, la mayoría de ellos en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Según la agencia palestina de noticias Wafa y corresponsales de Al Jazeera en la zona, el alcalde y las otras cuatro personas murieron durante el ataque contra el edificio municipal. El portal Al Mayedeen también se refirió al caso y catalogó de "mártires" a quienes perdieron la vida en el ataque israelí.

ONU ASAMBLEA

La Asamblea General de la ONU designa como nuevo presidente a ex primer ministro de Camerún

Naciones Unidas (EFE).- El ex primer ministro de Camerún Philémon Yang fue designado presidente de la Asamblea General de la ONU para su próximo período de sesiones, que empezará en septiembre. Candidato de consenso del grupo de Estados africanos, Yang se desempeñó como primer ministro de Camerún de 2009 a 2019 y durante las últimas cuatro décadas ha ocupado puestos en su país en diversas carteras, como las de Energía, Administración Territorial y Presidencia. De 76 años, licenciado en Derecho y con estudios internacionales en Administración y Judicatura, el político ha dirigido delegaciones de su país en cumbres económicas de alto nivel. En un profundo discurso, Yang subrayó que trabajará para atajar retos como el de los "conflictos latentes de Gaza o Ucrania", la crisis climática o la inteligencia artificial (IA).

UCRANIA GUERRA

Biden dice que no se abandonará a Ucrania; Macron, que los aliados de Kiev mantendrán su apoyo

Colleville sur Mer/Saint Laurent sur Mer (Francia) (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advirtió de que "la democracia está más amenazada que nunca". Durante las ceremonias de conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía, dijo que no es posible plegarse "ante los dictadores". Por su parte, el gobernante francés, Emmanuel Macron, aseguró ante 25 líderes internacionales, incluido su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que los aliados de Kiev no flaquearán en su apoyo a Ucrania "porque la libertad es un combate de cada día".

HUTÍES ATAQUES

Hutíes lanzan una operación conjunta con las milicias iraquíes en Israel, que dice no estar "al corriente"

Saná (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen lanzaron una operación con la amalgama de milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak contra el puerto de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, en la primera acción conjunta contra el Estado judío. Los insurgentes anunciaron que ambos ataques, que fueron "precisos", se produjeron "con varios vehículos aéreos no tripulados", según Sarea, que no identificó los buques ni cuándo se realizaron estas acciones. Una fuente del Ejército israelí dijo a EFE que "no están al corriente de ningún incidente" en el lugar.

PAPÚA AVALANCHA

Papúa suspende la búsqueda de cuerpos tras la avalancha que arrasó con un remoto poblado

Sídney (Australia) (EFE).- Papúa Nueva Guinea suspendió la búsqueda y recuperación de cuerpos tras la avalancha que enterró el 24 de mayo a un remoto pueblo de la provincia de Enga, según informó este viernes la Organización Internacional de Migraciones (OIM). El administrador provincial de Enga, Sandis Tsaka, también declaró la zona del desastre como fosa común y autorizó que se destinen los recursos disponibles para mitigar los riesgos sanitarios y comenzar la rehabilitación de las infraestructuras y servicios públicos, según un documento divulgado hoy por la OIM. Aunque la cifra de personas enterradas es una incógnita, los equipos de la ONU y el Gobierno papuano -que en un principio estimó en 2.000 los sepultados- coinciden en estimar que unas 670 personas quedaron soterradas por la avalancha.

MÉXICO ELECCIONES

Claudia Sheinbaum confirma su victoria oficial en las elecciones con el 100 % de las actas

Ciudad de México (EFE).- Claudia Sheinbaum superó los 35,92 millones de votos en las elecciones presidenciales mexicanas, con el 100 % de las actas computadas este jueves en el conteo definitivo del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se confirma su victoria oficial y se convierte en la candidata presidencial más votada en la historia reciente de México. Esto implica un porcentaje del 59,75 % de los sufragios, la mayor proporción de la votación desde el 70,96 % que obtuvo el presidente Miguel de la Madrid en 1982, cuando el Gobierno todavía organizaba los comicios bajo control del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI). La aspirante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtuvo más de 20 puntos de ventaja y casi el doble de votos que su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien recabó el 27,45 % de los apoyos, es decir, 16,41 millones.

INFANCIA POBREZA

Uno de cada cuatro niños en el mundo sufre pobreza alimentaria grave, según UNICEF

Nueva York (EFE).- Uno de cada cuatro niños en el mundo sufre una situación de pobreza alimentaria infantil grave, es decir, solo disponen diariamente de dos de los ocho alimentos considerados necesarios para una vida sana, según un informe de UNICEF. Estos datos indican que alrededor de 181 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo sufren este tipo de pobreza, lo que aumenta para estos menores hasta en un 50 % sus probabilidades de sufrir "emaciación", una forma de malnutrición que pone en peligro sus vidas. El informe analiza los impactos y las causas de la privación alimentaria entre los más jóvenes del mundo en casi 100 países.

SUDÁN REBELIÓN

Los desplazados por la guerra civil en Sudán están a punto de superar los 10 millones

Ginebra (EFE).- El número de desplazados internos por la guerra en Sudán se eleva actualmente a 9,9 millones y podría superar los 10 millones en los próximos días, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM). El conflicto entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en abril de 2023 causó la peor crisis de desplazados del mundo, según las organizaciones humanitarias. Del total de desplazados, más de la mitad son mujeres y más de una cuarta parte son niños menores de cinco años, según las estadísticas que actualiza semanalmente la OIM.

SUDÁFRICA GOBIERNO

El presidente de Sudáfrica dice que el CNA invitará a otros partidos a formar un Gobierno de unidad nacional

Johannesburgo (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció que el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) invitará a otros partidos a formar un Gobierno de unidad nacional después de que ese movimiento político perdiera la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 29 de mayo por primera vez desde 1994. "Hemos acordado que invitaremos a los partidos políticos a formar un Gobierno de unidad nacional como la mejor opción para sacar adelante a nuestro país", afirmó, al anunciar las conclusiones de la maratoniana reunión que celebró el Comité Ejecutivo Nacional (NEC, en inglés) del CNA en un hotel de la ciudad de Ekurhuleni, al este de Johannesburgo. EFE

int-jam/gbf/lnm/rrt