Un jardín clandestino a orillas del Canal de Panamá, pausa frente al veloz comercio global

Ciudad de Panamá, 18 mar (EFE).- Un jardín clandestino con plantas medicinales a orillas del Canal de Panamá, obra del panameño de origen jamaicano 'Mr. Brown', se convirtió en fuente de inspiración para la artista estadounidense Tova Katzman, que en una exposición recapacita sobre la pausa frente al movimiento acelerado del comercio global o la transgresión de ocupar un espacio controlado por Estados Unidos durante casi un siglo.

La exposición 'El jardín de Mr. Brown', que desde este miércoles está abierta al público en el Museo del Canal, consta de fotografías y videos en los que Katzman inmortalizó desde 2017 a Anselmo González Brown, fallecido el año pasado, en ese trozo de tierra cercado por una verja que ocupó junto a la vía interoceánica después de que EE.UU., que la construyó a inicios del siglo XX y operó por más de ocho décadas, la traspasó a Panamá el 31 de diciembre de 1999.

"Fue realmente esa acción de cruzar la cerca y seguir y expandir el jardín que yo entendí el proyecto que será el documental, que la cerca y los límites forman el documental enfocado en la manera que él rompe esos límites siempre", explica Katzman a EFE, en un buen español.

La artista contrapone también la "velocidad" del Canal de Panamá y lo "agresivo" que supuso su construcción, "sacando las montañas, quitando tierra" en 82 kilómetros para conectar el océano Atlántico con el Pacífico, con la pausa del jardín de Mr. Brown, alguien "muy consciente de esa historia", descendiente de migrantes jamaicanos que trabajaron en la construcción de la vía que conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países.

"Las últimas décadas de su vida se dedicaba realmente a trabajar en contra de ese movimiento acelerado a través de las plantas medicinales", afirma Katzman.

La artista habla con devoción de un Mr. Brown que creó ese "jardín para sanar" con los conocimientos que le trasladó su abuela, intensificando su empeño en el jardín cuando, tras no poder salvar a su esposa enferma, decidió que debía intentar curar a otros.

Y es que "estaba siempre diciendo que hay gente que destruye y hay gente que construye y él era alguien que construye por el bien", recordó la artista.

Para Román Flórez, curador de la exposición, 'El jardín de Mr. Brown' representa precisamente "una contraposición del tiempo", es decir, "mostrar que la monumentalidad y el brutalismo del canal y el comercio global que pasa por el canal se puede poner en contraste con el tiempo pausado, lento, del crecimiento de un jardín o de la creación de una imagen fotográfica".

"Porque tanto el jardinero como la fotógrafa dependen de la luz y del paso del tiempo para conseguir sus propósitos, entonces contraponer estos dos tiempos, el veloz del canal y el lento del jardín y de la fotografía, abre un espacio interesante de reflexión y análisis de qué es lo que tenemos las personas que estamos en Panamá cuando decimos que un canal nos atraviesa", explicó el curador a EFE.

En las imágenes, se ve a Brown trabajando la tierra con las manos, traspasando una verja con su collar de pirata, la embarcación en el jardín que le sirvió un tiempo de vivienda, o sus cenizas colocadas en una urna en la base del tronco de un árbol rodeado por su familia.

También uno de los poemas de Shyanne Figueroa Bennett inspirados en Mr. Brown que acompañan la muestra habla de cómo esos "dedos trenzados se convierten en pala de hierro. Cercas atadas, pequeños pasadizos".

Y eso es precisamente lo que destaca la directora del Museo del Canal, Ana Elizabeth González: "El relato de un personaje específico" de la historia de la vía.

"Nos ayuda a ver esta historia en particular, pero también nos pone a pensar en otras historias alrededor de la antigua zona del canal y alrededor de esta tierra nuestra ahí afuera", dijo a EFE la directora.