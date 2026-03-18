Crónica del Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid: 3-2

Simeone se arrodilló y cerró los ojos tras el remate de Dávid Hancko que devolvía la ventaja de la eliminatoria para el Atlético, en medio de la presión de la afición local y con un marcador parcial que permitía soñar al Tottenham. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, el Atlético de Madrid logró asegurar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26 pese a perder en Londres ante el Tottenham Hotspur por 3-2. La actuación de Juan Musso bajo los palos resultó determinante para que el equipo español hiciera valer el resultado obtenido en el partido de ida, un 5-2 a favor en el estadio Riyadh Air Metropolitano, que fue suficiente para situarlos entre los ocho mejores del torneo después de dos temporadas y por octava vez desde el inicio del siglo, siempre con Diego Simeone al frente.

Tal como consignó la fuente original, el Tottenham Hotspur Stadium vivió una noche de alto voltaje en la que los dirigidos por Igor Tudor presentaron un once titular sin cambios respecto al encuentro anterior, buscando revertir la desventaja. Guglielmo Vicario defendió la portería y Randal Kolo Muani se posicionó como referente ofensivo, secundado en el costado izquierdo por Xavi Simons. Los londinenses apostaron por explotar ese sector, dado el déficit defensivo que había mostrado Nahuel Molina en la ida.

El Atlético fue el primero en poner el balón en el fondo de la red, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego de Ademola Lookman en el inicio del partido, informó también el medio citado. Pese a ese aviso, el Tottenham se volcó al ataque y generó múltiples llegadas, atajadas en varias ocasiones por Musso, hasta que Kolo Muani abrió el marcador cerca de la media hora de juego con un cabezazo tras un centro de Mathys Tel. El francés superó a la zaga madrileña, en especial a Robin Le Normand, y encendió las tribunas del estadio. Tras ese primer tanto, los rojiblancos buscaron una reacción inmediata con un disparo tibio de Lookman que atrapó Vicario sin problemas.

Durante la primera parte, el dominio local fue notorio, con los intentos ingleses centrados en la banda derecha del Atlético. Musso volvió a intervenir con una parada clave en un mano a mano ante Tel, lo que evitó que el Tottenham ampliara la ventaja. La respuesta visitante llegó en los minutos finales antes del descanso: primero con un disparo de Julián Álvarez que rozó el larguero tras desviarse en Kolo Muani y más tarde con un tiro de Giuliano Simeone que Vicario atajó tras desvío en Cristian “Cuti” Romero. Con esos esfuerzos se alcanzó el descanso, sin que entrenadores recurrieran a cambios.

La segunda mitad comenzó con otra dinámica para el Atlético. Un balón suelto originó un contragolpe que terminó con Lookman asistiendo a Julián Álvarez, quien definió con fuerza y logró empatar el partido. Sin embargo, la igualdad solo se mantuvo unos instantes: nuevamente Xavi Simons, desde fuera del área, marcó un gol para los locales al vencer a Musso con un disparo ajustado al poste izquierdo, relanzando la esperanza local según publicó el medio. Impulsado por su afición, el Tottenham siguió apretando y exigió en varias oportunidades a Musso, que respondió con solvencia a un disparo de Pedro Porro.

La presión británica continuó y el peso ofensivo del Atlético recayó en Julián Álvarez, quien protagonizó varias acciones individuales, aunque todas concluyeron con intervenciones de Vicario. El portero evitó el tanto del argentino en una jugada en la que dejó atrás a dos rivales e impidió luego otro tanto tras una falta directa. Del tiro de esquina que siguió a esa acción nació el empate: “la Araña” centró hacia Hancko, quien marcó con facilidad de cabeza en el primer palo y sentenció las aspiraciones inglesas.

Parte de la afición local decidió abandonar el estadio tras esa jugada, según reportó el medio. A pesar de que el Tottenham siguió adelante, el cronómetro jugaba en su contra. Al minuto 90, ya en el tiempo reglamentario, el uruguayo José María Giménez cometió un penal sobre Simons, que él mismo convirtió para firmar la victoria, aunque insuficiente para revertir la serie.

La ficha técnica recogida por la fuente detalla que el partido concluyó 3-2 a favor del Tottenham, con goles de Kolo Muani (minuto 30), Julián Álvarez (minuto 47), Xavi Simons (minuto 52 y penal en el 90) y Dávid Hancko (minuto 75). El árbitro alemán Daniel Siebert mostró tarjetas amarillas a Porro, Vicario, Romero y Udogie por los locales, y a Ruggeri, Lookman y Sorloth por el Atlético.

En el apartado de alineaciones, el conjunto inglés salió con Vicario en el arco; Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven y Spence en defensa; Simons, Sarr, Gray y Tel en el mediocampo; y Kolo Muani en la delantera. Tudor realizó cinco cambios a lo largo del encuentro, incluyendo los ingresos de Bergvall, Danso, Udogie, Gallagher y Olusesi. Por el Atlético, Musso fue titular en la portería; Molina, Le Normand, Hancko y Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Llorente, Cardoso y Lookman en la línea media; con Griezmann y Julián Álvarez en el ataque. Las sustituciones incluyeron las entradas de Koke, Sorloth, Baena, Nico González y Giménez.

Bajo la dirección de Diego Simeone, el Atlético de Madrid enfrentará ahora al FC Barcelona en los cuartos de final. Este avance a la siguiente ronda supone la octava vez que el club logra posicionarse entre los ocho mejores equipos de la Champions League en el presente siglo, un dato destacado por la fuente. El Tottenham, pese al resultado positivo en casa y al apoyo de sus hinchas, quedó eliminado de la competencia, pero completó una actuación en la que elevó la tensión del duelo hasta el tramo final. El Tottenham Hotspur Stadium registró una asistencia de 49.568 espectadores, según consignó el medio. La administración del partido y el rendimiento de Musso resultaron elementos clave para explicar la clasificación del equipo español a la etapa siguiente del torneo continental.