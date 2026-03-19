Agencias

Muere un "trabajador extranjero" en el centro de Israel tras un ataque con misil proveniente de Irán

Un hombre de aproximadamente 30 años, sin signos vitales tras ser impactado por fragmentos de un misil durante los recientes episodios de violencia, fue declarado muerto por los servicios de emergencia en medio de la escalada militar entre ambas naciones

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La Estrella de David Roja comunicó en redes sociales la muerte de un hombre en el centro de Israel, identificado como un trabajador extranjero de aproximadamente 30 años, que recibió heridas graves por fragmentos de un misil durante la reciente escalada de tensión militar entre Irán e Israel. Según informó el servicio de emergencias, al arribar al lugar los paramédicos constataron que la víctima no presentaba signos vitales y fue declarada muerta.

El medio detalló que el fallecimiento se produjo poco tiempo después del incidente, ocurrido en el contexto de una serie de ataques con misiles lanzados por Irán hacia territorio israelí. Los equipos médicos indicaron que el hombre, cuyo origen no ha sido especificado, se encontraba en estado crítico a causa de lesiones producidas por metralla tras el impacto del misil.

Esta muerte ocurre luego del deceso de otras dos personas el día anterior, también por el impacto de misiles iraníes en las últimas horas del martes, según publicó la Estrella de David Roja. Estas víctimas forman parte de las consecuencias de los recientes bombardeos ordenados por Teherán en represalia a la ofensiva militar que Israel y Estados Unidos emprendieron contra el país del centro de Asia.

Según consignó la Estrella de David Roja, los ataques han generado un aumento en el número de heridos y víctimas mortales en la región. Los servicios de emergencia han monitoreado y reportado en redes sociales la evolución de la situación, proporcionando actualizaciones sobre el estado de los afectados y las labores de atención médica en las zonas impactadas.

Los misiles lanzados por Irán son una respuesta declarada a la campaña militar israelí-estadounidense en territorio iraní, según reportó la Estrella de David Roja a partir de información de las fuerzas de seguridad y organismos internacionales. Las acciones armadas aumentaron la preocupación en la comunidad internacional ante la posiblidad de una intensificación del conflicto regional.

El servicio de emergencias no precisó detalles sobre la nacionalidad del trabajador extranjero fallecido ni el lugar exacto del impacto. Según la información difundida, equipos médicos llegaron rápidamente al sitio del ataque y trataron de estabilizar a la víctima, pero confirmaron su muerte poco después debido a la gravedad de las heridas.

Los recientes episodios de violencia han generado nuevas alertas en las ciudades del centro de Israel, donde el sonido de sirenas y los movimientos de los equipos de emergencia se han vuelto frecuentes en los últimos días, detalló la Estrella de David Roja. La población atraviesa una situación de incertidumbre por la posibilidad de que continúen los bombardeos y se repitan episodios similares al ocurrido.

Además de los decesos, varios heridos han sido reportados como consecuencia de la metralla y las explosiones de los misiles iraníes. Los hospitales de la región han trabajado en coordinación con las autoridades para atender a las víctimas y garantizar una respuesta rápida a las emergencias derivadas de la coyuntura actual, según informó la Estrella de David Roja.

El anuncio de la reciente muerte por parte del servicio de emergencias forma parte del monitoreo constante de la situación de seguridad en Israel, en un escenario donde los equipos médicos despliegan recursos humanos y logísticos para intervenir en puntos que consideraron críticos después de los bombardeos, detalla el medio.

La ofensiva iraní, enmarcada en el contexto de una respuesta militar frente a acciones israelíes y estadounidenses, ha provocado un incremento en la tensión dentro de territorio israelí y ha dejado pérdidas humanas en las últimas jornadas, tal como han reportado los servicios de emergencia locales y medios oficiales.

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