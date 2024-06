(Previa) Eibar-Oviedo y Espanyol-Sporting, dos 'semis' entre históricos con la mira puesta en Primera

El 'Playoff' de ascenso de LaLiga Hypermotion a LaLiga EA Sports arranca este fin de semana con dos semifinales entre cuatro equipos históricos que quieren coger el último billete a Primera que todavía no tiene dueño, en dos choques igualados y abiertos entre Eibar y Oviedo y entre Espanyol y Sporting que empezarán en Asturias. La apertura de esta lucha a cuatro por la única plaza libre para volver a la élite se vivirá este sábado a las 18.30 horas en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, en el que los 'carbayones' recibe a los 'armeros' del Eibar, mientras que el domingo, a las 21.00 horas, el Real Sporting de Gijón recibirá en El Molinón-Enrique Castro 'Quini' al RCD Espanyol. Empieza esta final de 'Playoff' y lo hace en Oviedo, la capital asturiana, con un Real Oviedo-SD Eibar que, sobre el papel, sería la semifinal más desigual, entre un Eibar que finalizó tercero y un Oviedo que fue sexto, logrando a última hora su plaza para esta especie de 'final a cuatro'. Pero la tabla queda ya atrás y ahora los equipos, todos, están a cuatro partidos de poder celebrar el ascenso. Y con muchísimo morbo, ya que el Real Oviedo se metió por los pelos en el 'Playoff' por culpa de perder en la última jornada, precisamente, en casa del Eibar por un ajustado y loco 4-3. Sabe el Eibar que enfrente tendrá un rival duro, un Oviedo que se adelantó en el 5' gracias a Borja Sánchez, que pese a verse 2-1 abajo al descanso (gol de Aketxe, de penalti, y de Sergio León para el Eibar) igualó a 2 el choque con Borja Bastón y que, pese al 4-2 que logró el equipo vasco gracias a Serna y Molina (83' y 90'), no se rindió, con el 4-3 final de Bastón en el 97'. En la primera vuelta, en el Tartiere, se dio lo contrario. Empezó adelantándose el Eibar con un gol de Jon Bautista en el 42' y, en la segunda parte, los 'azules' remontaron con goles de Borja Bastón (49') y de Santiago Colombatto, de penalti en el 89'. Dos duelos igualados que podrían tener contintuidad, ahora, en el 'Playoff'. La acción se quedará en el Principado de Asturias pero viajará de Oviedo a Gijón cuando, el domingo a las 21.00 horas, el Real Sporting reciba en El Molinón al RCD Espanyol. Otros dos equipos con pasado en Primera que quieren recuperar el terreno perdido, y que vienen de ganar en la última jornada de LaLiga Hypermotion. Los sportinguistas cerraron la Liga con dos victorias que les dieron el pase a este 'Playoff', la última en casa del Eldense con un solitario gol de Roque Mesa en el 57'. El Espanyol, cuarto con 4 puntos más que los rojiblancos, ganaron con comocidad en casa al Cartagena (3-0) para dejar atrás una cierta mala sensación en este tramo final de campaña, pues estuvieron muchas jornadas en ascenso directo. Ahora, si quieren volver a la elite, deberán ir por el camino largo. Pese a que muchos les dan como favoritos, primero deberán salvar el duelo en El Molinón, donde el Sporting apenas ha perdido 3 partidos este año. A finales de octubre, en la visita de los 'pericos', los gijoneses ganaron 2-0 con goles de Juan Ferney Otero (33') y de Víctor Campuzano (69'). Y en el Stage Front Stadium, el reciente 5 de mayo, el resultado no se movió del 0-0 inicial, en un partido inofensivo con apenas dos tiros a puertas del Espanyol por ninguno de un Sporting que salió a puntuar y lo logró. Así que, en el cara a cara, de repetirse estos choque, el Sporting partiría con ventaja. Pero la lucha se reinicia y empieza de cero, con un Espanyol tirado con fuerza por un goleador Martin Braithwaite que sabe que su lugar está en Primera.

