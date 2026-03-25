Mueren cuatro palestinos en un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró en 687 el número de muertos y en 11.849 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza, además de reportar la recuperación de 756 cadáveres en zonas desocupadas por las fuerzas israelíes. De acuerdo con la agencia palestina de noticias WAFA, estos datos se dan mientras Israel lanzó un nuevo ataque este miércoles, que resultó en la muerte de al menos cuatro palestinos en la zona central del enclave, cerca de un cementerio en la localidad de Zauaida.

Estas cifras se añaden a los 72.263 fallecidos y 171.948 heridos que el Ministerio de Sanidad de Gaza ha documentado desde el inicio de la operación militar israelí, emprendida tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Según informó WAFA, la ofensiva israelí comenzó como respuesta a los atentados de ese día, que provocaron cerca de 1.200 muertos y alrededor de 250 personas secuestradas, siempre según los balances oficiales de las autoridades israelíes. El incremento continuo de víctimas se da pese al alto el fuego acordado en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), destinado a implementar la propuesta estadounidense sobre el futuro del territorio.

El nuevo ataque, mencionado por la agencia WAFA, alcanzó a un grupo de personas que se encontraban en los alrededores de un camposanto en Zauaida. El Ejército israelí no emitió declaraciones públicas respecto al incidente hasta el momento en que se difundió la información. Durante las últimas 24 horas, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha verificado al menos cuatro fallecimientos adicionales como consecuencia de acciones militares, según detalla la misma fuente.

WAFA hizo hincapié en que todavía existen cuerpos bajo los escombros y desperdigados en las calles, lo que sugiere que el número total de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda y recuperación en diferentes zonas del enclave. Siguiendo los balances proporcionados por el ministerio, la identificación y el rescate de cadáveres en áreas previamente ocupadas por tropas israelíes han sido parte del proceso posterior a la retirada militar, reflejando el impacto prolongado de las operaciones en la zona.

El conflicto en Gaza se mantiene como uno de los escenarios más letales del último año, según los datos de las autoridades locales, con una cifra elevada de víctimas civiles. El acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos buscaba una reducción sostenida de la violencia y sentar las bases para negociaciones futuras sobre la administración y reconstrucción de la Franja, según consignó WAFA. No obstante, los continuos episodios de ataques evidencian la fragilidad de la tregua y la persistencia de los riesgos para los habitantes del enclave.

La recopilación de información por parte del Ministerio de Sanidad gazatí destaca el deterioro general de las condiciones humanitarias y de seguridad para la población civil, mientras los balances diarios registran aumentos en el número de fallecidos y heridos. La agencia WAFA ha reiterado que las cifras oficiales no incluyen aún los cadáveres que permanecen atrapados bajo escombros ni a los desaparecidos desde el comienzo del conflicto, lo que dificulta establecer un conteo definitivo de víctimas.

El contexto regional continúa marcado por el impacto de los ataques del 7 de octubre, evento que desencadenó la ofensiva israelí y provocó una escalada de violencia cuyas repercusiones se sienten en los balances actualizados de las autoridades gazatíes y en las reacciones internacionales registradas desde entonces.