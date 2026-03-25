La CNMV garantiza a Trimetius la posibilidad de invertir en tokens a través de su fondo de capital de riesgo

Una característica que destaca del marco normativo europeo en materia de criptoactivos es el reconocimiento de los tokens como vehículos para simplificar la captación de capital, abriendo una posibilidad innovadora de financiación para empresas emergentes en el sector tecnológico, según lo establece el reglamento MiCA. En este contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado a Tritemius Capital que no existe ningún impedimento legal para que esta firma destine parte de su fondo de capital de riesgo a inversiones en instrumentos alternativos como los tokens, siempre que se ajusten a las disposiciones europeas. Así lo señaló el medio que proporcionó la información clave sobre la autorización recibida por la firma.

De acuerdo con la CNMV, según reportó la fuente oficial, el fondo de capital de riesgo 'Tritemius Fund I', asesorado por la firma Tritemius Ventures y con un volumen de 21 millones de euros, podrá dedicar hasta un 30% de su capital a tokens emitidos con el objetivo específico de financiar proyectos empresariales, dentro del marco regulatorio del reglamento comunitario MiCA (Markets in Crypto-Assets). El resto del fondo, equivalente al 70%, debe dirigirse a inversiones que se ajusten a los formatos tradicionales, como participaciones en el capital de empresas emergentes o instrumentos financieros vinculados a ellas. El objetivo de esta combinación es equilibrar la innovación financiera que suponen los tokens con las garantías y prácticas habituales del sector.

El medio detalló que la decisión de la CNMV responde a la necesidad de adaptar los fondos de capital de riesgo a nuevas fórmulas de financiación derivadas de la evolución tecnológica y la digitalización. El reglamento MiCA, que regula los mercados de criptoactivos en el ámbito de la Unión Europea, reconoce entre sus disposiciones que las ofertas de tokens pueden constituir una vía innovadora e idónea para que startups tecnológicas y pequeñas y medianas empresas obtengan recursos de inversión. Esta posibilidad contribuye a ampliar el acceso y la democratización del capital en sectores considerados estratégicos por su potencial de crecimiento y transformación.

El consejero delegado y cofundador de Tritemius Capital, Luis Pastor, afirmó, según recogió la fuente, que "los tokens representan una evolución en la financiación tecnológica: permiten invertir directamente en el crecimiento de ecosistemas y protocolos, trascendiendo el modelo de la 'startup' tradicional. Esta herramienta amplía el alcance del 'venture capital' hacia modelos de negocio más abiertos, líquidos y descentralizados". Este enfoque señala un cambio relevante en la forma en la que los fondos de inversión contemplan su participación en sectores basados en tecnología creada sobre blockchain y sistemas descentralizados.

Para asegurar que las inversiones en tokens cumplen los requisitos regulatorios, el reglamento MiCA exige la presentación de un 'white paper' en cada emisión. Este documento debe contener información detallada sobre las características del activo y las condiciones de la oferta. Del mismo modo, resulta necesario que los activos digitales estén bajo custodia de proveedores que cuenten con la correspondiente autorización conforme al reglamento europeo. Según la fuente, estas salvaguardas buscan proteger a los inversores, garantizar la transparencia, fomentar la gestión adecuada de riesgos y mantener una liquidez y valoración ajustadas a la regulación vigente dentro de la Unión Europea.

La noticia, publicada por el medio consultado, detalla que la decisión de la CNMV marca un paso relevante en la adaptación del venture capital a la economía digital. Al autorizar la inversión parcial de un fondo regulado en instrumentos tokenizados, la autoridad supervisora permite a gestoras como Tritemius Capital potenciar la financiación en el ecosistema web3 y en nuevas formas de proyectos basados en blockchain sin desligar la operativa tradicional. Esto representa una oportunidad para que las firmas tecnológicas emergentes accedan a nuevas vías para captar recursos y desarrollar modelos de negocio innovadores, bajo la protección y el marco normativo exigido en Europa.

De este modo, la CNMV facilita que fondos bajo su supervisión participen en el desarrollo tecnológico mediante instrumentos digitales, mientras exige el cumplimiento riguroso de las normas de gestión de riesgos, liquidez y valoración establecidas por la normativa MiCA. El sector financiero observa así un proceso de transformación impulsado por los cambios normativos que afectan tanto a las gestoras como a las startups y pymes tecnológicas que buscan financiación alternativa mediante criptoactivos y nuevos formatos de inversión digital.