Muere una persona en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó sobre la destrucción total de una vivienda y daños a seis edificios cercanos en Izmail, tras ataques que resultaron mortales para al menos una persona. Según publicó la agencia, estas consecuencias siguieron a una ofensiva nocturna del Ejército ruso contra la provincia de Odesa, en el sur del país, donde las autoridades desplegaron sistemas de defensa antiaérea ante la masiva incursión de drones.

De acuerdo con los reportes de la Fuerza Aérea ucraniana citados por el mismo organismo, las defensas lograron interceptar 121 de los 147 drones lanzados por Rusia durante esa noche. Sin embargo, representantes de la Fuerza Aérea confirmaron impactos en 18 ubicaciones distintas, principalmente en la región de Odesa, donde se produjeron destrucciones y daños adicionales en edificaciones residenciales.

El medio detalló que el ataque causado por el ejército ruso persistía en horas de la mañana, mientras los equipos ucranianos seguían detectando múltiples drones enemigos en el espacio aéreo nacional. Tal como advirtió la Fuerza Aérea, la ofensiva aérea seguía activa en distintos puntos y requería operaciones continuas de interceptación para minimizar más daños.

El número de drones interceptados representa, según consignó el medio, una de las cifras más altas reportadas hasta ahora, aunque la defensa antiaérea no logró evitar todos los impactos. La víctima mortal confirmada corresponde a una persona que se encontraba en la ciudad de Izmail durante el ataque que destruyó totalmente su vivienda, generando también la afectación estructural de al menos seis inmuebles adicionales situados en las proximidades.

El Servicio Estatal de Emergencias, citado por agencias ucranianas, especificó que las tareas de atención continúan orientadas a la revisión de las áreas afectadas, la remoción de escombros y la evaluación de posibles daños estructurales adicionales que puedan poner en peligro a la población. Las autoridades detallaron también que los dispositivos de emergencia permanecen desplegados en la zona para prestar asistencia médica y técnica a los residentes impactados por los ataques.

Según publicó la Fuerza Aérea, el lanzamiento de drones a gran escala forma parte de la estrategia militar rusa en el frente sur. Las cifras divulgadas —147 drones en una sola noche— evidencian el volumen de recursos empleados en este tipo de incursiones y la presión sostenida sobre los sistemas defensivos ucranianos. Aunque la mayoría fueron derribados por las unidades de defensa, los ataques confirmados en 18 ubicaciones muestran la dificultad para repeler por completo la ofensiva aérea.

El panorama tras el ataque incluyó, de acuerdo con lo reportado por los servicios de emergencia, la evacuación de vecinos de las áreas más afectadas y la intervención de equipos de bomberos y agentes de rescate en las zonas con viviendas destruidas o comprometidas estructuralmente. Las autoridades no descartaron que pueda ampliarse la cifra de afectados tras completar las labores de búsqueda entre los escombros o con la llegada de nuevos informes desde otras localidades bajo ataque.

De acuerdo con información de la Fuerza Aérea, la persistencia de drones no identificados en el espacio aéreo elevó el nivel de alerta en otras regiones, mientras los sistemas de defensa analizaban patrones de vuelo y desplegaban medidas preventivas para anticipar nuevos ataques. Los responsables militares destacaron la continuidad de la ofensiva y la necesidad de mantener activos todos los dispositivos de defensa antiaérea en el sur de Ucrania, ante la posibilidad de incursiones adicionales durante las siguientes horas.

La ofensiva, según detalló el Servicio Estatal de Emergencias, se inscribe en la serie de ataques registrados en semanas recientes en la región de Odesa y otras provincias meridionales, donde las infraestructuras civiles suelen ser blanco recurrente. Los organismos de emergencia permanecen atentos a nuevas órdenes para intervenir en caso de ampliarse el radio de los ataques o de registrarse daños en instalaciones críticas.

La Fuerza Aérea ucraniana solicitó en sus comunicados que la población mantenga la alerta y respete las indicaciones de seguridad distribuidas por las autoridades locales, ante la persistencia de drones armados en los cielos y la posibilidad de que se produzcan nuevos impactos en áreas residenciales y urbanas.